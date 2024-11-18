Семья обнаружила на участке бункер времен Второй мировой войны

32-летняя Кэтрин Милберн из города Саутвик (Великобритания) рассказала, что они переехали в новый дом с мужем Лиамом и двумя детьми примерно три года назад. Все это время они даже представить не могли, что в саду на заднем дворе у них спрятан подземный бункер.