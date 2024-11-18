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Семья обнаружила на участке бункер времен Второй мировой войны

Он предназначался для защиты от немецких люфтваффе. По имеющимся сведениям, до наших дней сохранились только 15 подобных сооружений.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Семья из Великобритании была ошеломлена, обнаружив бомбоубежище времен Второй мировой войны в саду своего дома через три года после переезда. Об этом пишет New York Post.

32-летняя Кэтрин Милберн из города Саутвик (Великобритания) рассказала, что они переехали в новый дом с мужем Лиамом и двумя детьми примерно три года назад. Все это время они даже представить не могли, что в саду на заднем дворе у них спрятан подземный бункер.

Тайное стало явным, когда Милберны решили провести капитальную перестройку сада. Во время ремонтных работ они обнаружили подозрительный кусок бетона длиной около трех метров и торчащий кусок гофрированного железа. Чтобы выяснить, что скрывается под землей в саду, Кэтрин и Лиам копали до поздней ночи, пока не обнаружили несколько ступенек в заполненный водой туннель.

Позднее удалось выяснить, что обнаруженное сооружение — тайное бомбоубежище, разработанное для защиты британских граждан от немецких люфтваффе во время Второй мировой войны.

Известно, что укрытие находится на глубине около метра. Оно могло защитить от осколков и даже выдержать падение 45-килограммовой бомбы.

Считается, что до и во время Второй мировой войны в Великобритании было установлено 3,2 млн таких убежищ, однако, по имеющимся сведениям, в наши дни сохранились только 15 из них.

Кэтрин рассказала, что они с мужем были на седьмом небе от счастья, узнав, что у них есть частичка истории «в саду за домом». Семья решила сохранить это историческое место, отказавшись от строительства теплицы.

Ранее рассказывали, что бывший нацистский бункер превратили в гостинично-развлекательный комплекс.