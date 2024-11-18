Семья обнаружила на участке бункер времен Второй мировой войны

Семья из Великобритании была ошеломлена, обнаружив бомбоубежище времен Второй мировой войны в саду своего дома через три года после переезда. Об этом пишет New York Post.
32-летняя Кэтрин Милберн из города Саутвик (Великобритания) рассказала, что они переехали в новый дом с мужем Лиамом и двумя детьми примерно три года назад. Все это время они даже представить не могли, что в саду на заднем дворе у них спрятан подземный бункер.
Тайное стало явным, когда Милберны решили провести капитальную перестройку сада. Во время ремонтных работ они обнаружили подозрительный кусок бетона длиной около трех метров и торчащий кусок гофрированного железа. Чтобы выяснить, что скрывается под землей в саду, Кэтрин и Лиам копали до поздней ночи, пока не обнаружили несколько ступенек в заполненный водой туннель.
Позднее удалось выяснить, что обнаруженное сооружение — тайное бомбоубежище, разработанное для защиты британских граждан от немецких люфтваффе во время Второй мировой войны.
Считается, что до и во время Второй мировой войны в Великобритании было установлено 3,2 млн таких убежищ, однако, по имеющимся сведениям, в наши дни сохранились только 15 из них.
Кэтрин рассказала, что они с мужем были на седьмом небе от счастья, узнав, что у них есть частичка истории «в саду за домом». Семья решила сохранить это историческое место, отказавшись от строительства теплицы.
Ранее рассказывали, что бывший нацистский бункер превратили в гостинично-развлекательный комплекс.