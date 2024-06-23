Семья из США подала в суд на NASA, чтобы им возместили $80 тысяч

Цилиндрическая плита из металла с грузового поддона, которая была выпущена Международной космической станцией в 2021 году, упала на дом семьи Отеро 8 марта 2024 года, когда их сын Дэниел был дома. В результате инцидента никто не пострадал, хотя в крыше и полу образовалась дыра.
После проведения анализов в Космическом центре Кеннеди, представители NASA заявили, что металлический цилиндр, весом менее килограмма, действительно является обломком космического поддона с орбиты.
Адвокат семьи Мики Нгуен Уорти заявил, что Отеро планируют получить компенсацию за нанесенный ущерб, ментальные переживания и судебные издержки. Он также отметил, что это дело призвано создать прецедент для рассмотрения исков о космическом мусоре в частном и государственном секторах.
Мои клиенты требуют адекватной компенсации за стресс и влияние, которое это событие оказало на их жизнь. Они благодарны, что в результате этого инцидента никто не получил физических травм, но ситуация, подобная этой, могла бы привести к катастрофе. Если бы обломки упали на несколько метров в другом направлении, это могло бы привести к серьезным травмам или смертельному исходу.
Сообщается, что у агентства NASA есть шесть месяцев, чтобы ответить на заявление.
Тем временем марсоход NASA Perseverance обнаружил «каменный попкорн».
Кристина Корчанова