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Семья из США подала в суд на NASA, чтобы им возместили $80 тысяч

Обломки из поддона, выпущенного с космической станции, попали в дом американской семьи. Ущерб составил около $80 тысяч.

Источник: NASA

Семья Отеро из Нейплс (Флорида, США), в чей дом попали обломки от поддона с космической орбиты, подала в суд на агентство NASA в надежде получить компенсацию за нанесенный ущерб, который оценили в $80 тысяч (~ 70 360 000 рублей).

Цилиндрическая плита из металла с грузового поддона, которая была выпущена Международной космической станцией в 2021 году, упала на дом семьи Отеро 8 марта 2024 года, когда их сын Дэниел был дома. В результате инцидента никто не пострадал, хотя в крыше и полу образовалась дыра.

После проведения анализов в Космическом центре Кеннеди, представители NASA заявили, что металлический цилиндр, весом менее килограмма, действительно является обломком космического поддона с орбиты.

Адвокат семьи Мики Нгуен Уорти заявил, что Отеро планируют получить компенсацию за нанесенный ущерб, ментальные переживания и судебные издержки. Он также отметил, что это дело призвано создать прецедент для рассмотрения исков о космическом мусоре в частном и государственном секторах.

Мои клиенты требуют адекватной компенсации за стресс и влияние, которое это событие оказало на их жизнь. Они благодарны, что в результате этого инцидента никто не получил физических травм, но ситуация, подобная этой, могла бы привести к катастрофе. Если бы обломки упали на несколько метров в другом направлении, это могло бы привести к серьезным травмам или смертельному исходу.

Мики Нгуен Уорти
адвокат семьи Отеро

Сообщается, что у агентства NASA есть шесть месяцев, чтобы ответить на заявление.

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Кристина Корчанова