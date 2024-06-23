Семья из США подала в суд на NASA, чтобы им возместили $80 тысяч

Мои клиенты требуют адекватной компенсации за стресс и влияние, которое это событие оказало на их жизнь. Они благодарны, что в результате этого инцидента никто не получил физических травм, но ситуация, подобная этой, могла бы привести к катастрофе. Если бы обломки упали на несколько метров в другом направлении, это могло бы привести к серьезным травмам или смертельному исходу.