Семьи начали получать выплаты остатка маткапитала. Что это такое

Остаток маткапитала — это средства, которые остались на счету после того, как большая их часть была использована для различных целей. Инициативу выплачивать неистраченный остаток материнского капитала как единовременную выплату ранее поддержал Владимир Путин: «После того как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как уже и сделать ничего нельзя. Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги».