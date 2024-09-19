Семьи начали получать выплаты остатка маткапитала. Что это такое

Более 13 тыс. семей получили выплату материнского капитала. Как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в Социальный фонд поступило более 70 тыс. заявлений на выплату неиспользованного остатка маткапитала в размере до 10 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС.
«Фонд России перевел неиспользованные остатки материнского капитала в размере менее чем 10 тыс. рублей первым получателям, выплата назначена 13,8 тыс. семьям. В настоящее время в фонд поступило уже более 70 тыс. заявлений», — сообщил Антон Котяков.
Он также отметил, что заявления на выплату маткапитала рассматриваются «максимально оперативно». Заявление на предоставление выплаты можно подать через портал госуслуг, а также в МФЦ и непосредственно в отделении Социального фонда России. Ранее сообщалось, что право на получение остатка материнского капитал имеют более 630 тыс. семей.
Материнский капитал — мера государственной поддержки российских семей, установленная в 2007 году в рамках национального проекта «Демография». С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка. С 2022 года по поручению президента материнский капитал стал индексироваться на уровень фактической инфляции. Сумма материнского капитала в 2024 году после индексации 1 февраля составляет 631 тыс. руб. при рождении первенца, а при рождении второго ребенка — 834 тыс. руб.
Маткапитал можно использовать на уплату первоначального взноса или погашение долга по ипотеке, а также улучшение жилищных условий без использования кредита — именно эта цель является наиболее популярной у россиян. Также деньги можно направить на образование детей, формирование накопительной пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов.
Правила единовременной выплаты остатка материнского капитала были утверждены правительством 16 сентября, документ был подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Остаток маткапитала — это средства, которые остались на счету после того, как большая их часть была использована для различных целей. Инициативу выплачивать неистраченный остаток материнского капитала как единовременную выплату ранее поддержал Владимир Путин: «После того как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как уже и сделать ничего нельзя. Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги».
С 1 января 2024 года на маткапитал могут рассчитывать только лица, которые имеют гражданство России на момент рождения ребенка. Кроме того, ребенок тоже должен являться гражданином России, причем по рождению. Исключения сделаны для жителей новых регионов: им маткапитал будет выплачиваться независимо от сроков получения российского гражданства и его основания.