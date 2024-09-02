Семейный психолог назвала 8 способов самопомощи при финансовых проблемах

Потеря работы, понижение в должности, непредвиденные траты — неприятности с заработком могут случиться в любой момент. Так или иначе, они неизбежно нас пугают: понижение финансового статуса вызывает тревогу и беспокойство как за комфорт, так и за будущее — свое и близких.
Вместе с семейным психологом и основателем психологического центра «Свет маяка» Светланой Ященко мы разобрались, как проблемы с деньгами в семье влияют на взрослых и детей и как справиться с подобными ситуациями, не навредив своему ментальному здоровью.
Как проблемы с деньгами в семье влияют на человека
По словам Светланы Ященко, нехватка денег в семье в равной степени влияет и на взрослых, и на детей. Так, потеря или понижение финансового статуса может оказывать значительное влияние на психику взрослого человека и проявляться в самых разных ощущениях:
- стресс и тревога — человек начинает беспокоиться о будущем и о том, как будет обеспечивать себя и свою семью;
- стыд и унижение — особенно если человек сравнивает себя с другими. Социальные нормы и ожидания могут усиливать это чувство, что приводит к изоляции и отказу от общения с друзьями и близкими;
- снижение самооценки — финансовые проблемы могут подрывать уверенность в себе, что может привести к депрессии и чувству безысходности;
- изменение отношений с партнерами, друзьями и семьей.
Если же речь идет о детях, то финансовые проблемы в семье оказывают влияние и на них:
- стресс — дети могут чувствовать тревогу и неуверенность, когда в семье происходят финансовые трудности. Они могут беспокоиться о том, как это повлияет на их жизнь, включая возможность получать образование и не только;
- чувство беспомощности — дети могут ошибочно считать себя виноватыми в финансовых проблемах семьи, особенно если они слышат разговоры взрослых о деньгах. Это может привести к снижению самооценки и чувству беспомощности;
- социальная изоляция — избегание общения с сверстниками из-за стыда за проблемы с деньгами у родителей или опекунов;
- изменение семейной динамики — родители из-за стресса теряют способность к объективности в отношении детей. В условиях финансовых неприятностей увеличивается напряжение в отношениях с родителями, что может негативно сказаться на эмоциональном состоянии детей;
- потеря стабильности — дети нуждаются в стабильности и предсказуемости. Потеря финансового статуса может привести к сопутствующим изменениям в образе жизни, таким как переезд или смена школы, что может быть травматичным для ребенка;
«Реакция на финансовые трудности в семье может варьироваться в зависимости от возраста, темперамента и поддержки со стороны семьи и окружающих и даже от пола ребенка, — обращает внимание Светлана Ященко. — Например, мальчики больше страдают напрямую от ситуации финансового кризиса в семье, а девочки более чувствительны к опосредованному стрессу и сильнее реагируют на то, что из-за финансовой потери портятся отношения в семье».
Психолог также отмечает, что в случае внезапной и неожиданной потери финансового статуса семьи последствия для психики взрослых и детей могут не ограничиваться перечисленными — к ним, к примеру, могут добавиться когнитивные искажения.
«В этой ситуации развиваются негативные схемы мышления, такие как пессимизм или катастрофизация (представление худшего сценария), может сформироваться черно-белое мышление, то есть видение только негативных аспектов ситуации. Это может повлиять на их восприятие мира и способности справляться с трудностями, — говорит психолог. — Происходит то, что можно назвать “рубцеванием убеждений”: человек, переживший падение финансового уровня, продолжает многие годы, а порой всю жизнь ждать новых потерь. Он становится излишне осторожным в принятии финансовых решений и часто сохраняет на всю жизнь склонность к патологическому накопительству. Снижается адекватность и социальная компетентность».
6 способов, как говорить с ребенком о проблемах с деньгами в семье
Столкнувшись с финансовыми трудностями, стоит помнить: подход к обсуждению вопросов заработка и доходов в семье может сильно повлиять на восприятие денег и на формирование финансового поведения у детей.
«Фразу “денег нет” лучше не употреблять в принципе, ибо она работает, как самовнушение и внушение детям программы нищеты, — рассказывает психолог. — Лучше говорить: “Я сейчас не готов тратить деньги на это”. Не стоит скрывать от ребенка, что у вас сейчас временные трудности и вы выстраиваете новые стратегии. Можно даже приглашать ребенка обсуждать эти новые стратегии: “Как ты думаешь, а что если мы вот так поступим, а что если мы вот так, какие перспективы есть?” Стоит обсуждать перспективы выхода с оптимизмом».
Светлана Ященко предлагает шесть способов, которые помогут взрослым вместе с детьми справиться с проблемами с деньгами в семье:
1. Открытое обсуждение
Важно говорить о финансах с детьми, но делать это в конструктивной форме. Обсуждение временных трудностей должно быть направлено на обучение и поиск решений, а не на панику и страх.
2. Финансовая грамотность
Обучение детей основам финансовой грамотности — это ключевой момент. Вместо того чтобы внушать им страх перед деньгами, стоит объяснять, как правильно управлять сбережениями и инвестировать.
3. Опыт предков
Использование родового опыта для формирования новых стратегий — это мощный инструмент. Осознание того, что в истории семьи были трудные времена, но люди справлялись с ними, может вдохновить и укрепить уверенность в себе.
4. Позитивный подход
Превращение негативных ситуаций в возможности для роста. Вместо того чтобы сосредотачиваться на трудностях, важно акцентировать внимание на том, как можно изменить ситуацию к лучшему.
5. Вовлечение детей
Приглашение детей к обсуждению финансовых стратегий не только учит их принимать обоснованные решения, но и дает им чувство участия и ответственности.
6. Эмоциональная поддержка
Убедитесь, что дети понимают, что временные трудности не определяют их ценность или будущее. Важно поддерживать позитивный настрой и уверенность в том, что трудности можно преодолеть.
«Финансовые трудности — это не только экономическая проблема, но и возможность для обучения и роста. Обсуждение этих вопросов с детьми в позитивном ключе поможет им сформировать здоровое отношение к деньгам и научит их справляться с жизненными вызовами», — отмечает Светлана Ященко.
8 способов поддержать себя, когда в семье появились финансовые сложности
1. Открытое общение
Честное обсуждение финансовых проблем без критики и осуждения не только с детьми, но и с другими членами семьи, друзьями, успешными людьми поможет снизить уровень тревоги.
2. Поддержка друг друга
Создание атмосферы взаимопомощи укрепит семейные связи и поможет каждому справиться со стрессом. Если в семье мало денег, то это плохое время для обсуждения обид и принятия решения о расставании.
3. Составление бюджета
Контроль расходов через составление бюджета даст чувство контроля над ситуацией. Это поможет не только вам, но и вашим близким понять, как можно оптимизировать расходы. Поручите это тому из вас, у кого это обычно лучше получается.
4. Обращение за помощью
Не стоит стесняться обращаться за поддержкой к специалистам — психологам или финансовым консультантам. Профессиональная помощь может оказаться весьма полезной.
5. Переосмысление историй
Учитесь рассказывать истории о своих предках не как о трагедиях, а как о примерах мужества и силы духа. Это поможет вам и вашим детям изменить отношение к деньгам.
6. Работа с родовыми травмами
Понимание истории своей семьи и работа с родовыми травмами может помочь освободиться от негативных сценариев. Это может быть сделано через медитации, терапию или другие методы самопознания.
7. Лояльность к предкам
Важно осознать, что лояльность к предкам не должна мешать нашему развитию. Мы можем благодарить их за выживание и поддержку, но также имеем право на собственный путь и стратегии.
8. Подготовьте подушку безопасности
Лучшая профилактика финансовых и экономических трудностей для того чтобы быть спокойным стрессовой ситуации стоит иметь финансовую подушку. Начните хотя бы понемногу собирать деньги откладывать их. Примите решение, что никогда не возьмете деньги из этой своей копилки, что бы не случилось. Эти деньги станут вашим финансовым мускулом. Будут успокаивать вас, придавать надежду.
«Жизнь может отобрать у вас деньги, бизнес, кормильца, все, кроме того, что есть внутри вас: никто и никогда не лишит вас накопленного опыта, навыков и умений. И раз они вам когда-то уже помогали содержать себя, то помогут и сейчас. Вы справитесь. Вместе мы справимся», — напоминает специалист.
Светлана Ященко, Психолог, основатель психологического центра «Свет Маяка», опыт работы 20 лет, сертифицирована в ЕАР.