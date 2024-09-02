Семейный психолог назвала 8 способов самопомощи при финансовых проблемах

«Фразу “денег нет” лучше не употреблять в принципе, ибо она работает, как самовнушение и внушение детям программы нищеты, — рассказывает психолог. — Лучше говорить: “Я сейчас не готов тратить деньги на это”. Не стоит скрывать от ребенка, что у вас сейчас временные трудности и вы выстраиваете новые стратегии. Можно даже приглашать ребенка обсуждать эти новые стратегии: “Как ты думаешь, а что если мы вот так поступим, а что если мы вот так, какие перспективы есть?” Стоит обсуждать перспективы выхода с оптимизмом».