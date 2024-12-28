Семейное достояние: что нужно знать при наследовании имущества

Два основания наследования
Процесс может проходить по двум основаниям: по закону и по завещанию. В первом случае имущество передается ближайшим родственникам в порядке очереди. Во втором — основание вступает в силу, если умерший документально завещал преемникам их доли.
Важно учитывать, что все наследство должно приниматься полностью, частично это сделать невозможно. К примеру, нельзя получить квартиру, но отказаться от долгов покойного родственника. При вступлении в наследство принимаются как активы, так и обязательства по ним.
Сроки принятия наследства
По общему правилу срок подачи заявления о своих правах касательно имущества составляет шесть месяцев со дня смерти наследодателя. Это можно сделать путем подачи заявления нотариусу.
Если срок принятия наследства пропустили, то восстановить его можно через суд в течение трех лет с момента выявления нарушения своих прав как наследника. Для подачи заявления нужны документы, подтверждающие ваше право на имущество умершего родственника:
- свидетельство о смерти наследодателя;
- подтверждение родственных связей;
- завещание (опционально).
Нюансы завещания
Документ представляет собой распоряжение, позволяющее еще при жизни определить, что именно перейдет в наследство, к кому и в каком объеме. Оно имеет приоритет выше, чем наследование по закону. Однако существуют нюансы:
- завещание может быть оспорено в суде;
- некоторые родственники имеют право на обязательную долю (особенно несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, родители, супруг).
Чтобы составить и правильно оформить завещание, необходимо обратиться к нотариусу. Документ подписывается лично наследодателем и заверяется нотариально. Это поможет избежать возможных споров между преемниками.
Наследование по закону
Если завещания нет, имущество распределяется законодательно среди родственников умершего. Всего существует восемь очередей:
- Дети, супруги, родители.
- Братья, сестры, дедушки, бабушки.
- Дяди, тети.
- Прадедушки, прабабушки.
- Дети племянников, родные братья и сестры дедушек и бабушек.
- Дети двоюродных внуков, двоюродные братья и сестры, двоюродные дедушки и бабушки.
- Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.
- Нетрудоспособные иждивенцы, проживавшие с умершим не менее года.
Наследование по закону применяется в случаях, когда завещание не было оформлено или признано недействительным либо преемники по завещанию отказались от наследства.
Обязательно нужно учитывать, что между родственниками одной очереди имущество делится в равных долях. При этом если первой очереди нет, право на наследство переходит далее.
Один и тот же человек может унаследовать имущество умершего как по завещанию, так и по закону. В этом случае он должен в заявлении нотариусу указать оба основания. Но он также вправе по одному из них выразить согласие на принятие, а по второму — отказ от наследства.
Если наследники не заявили о своих правах на имущество в течение шести месяцев, оно переходит в собственность государства. Восстановить пропущенный срок возможно, но это сложный и длительный процесс. Для таких случаев рекомендуется своевременно обращаться к нотариусу и не затягивать с оформлением документов. Также полезно заранее проинформировать всех потенциальных преемников о необходимости принять наследство.