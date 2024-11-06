Семена камелии и жидкий азот: «Мишлен» отметил звездой кафе-мороженое

В ресторане на 20 мест, расположенном на втором этаже, подают комплексное меню из семи блюд, которые готовятся при разной температуре, в основном — при минусовой. Структура меню практически не меняется в течение года, но ингредиенты и тематика сменяется в зависимости от сезона.