Семена камелии и жидкий азот: «Мишлен» отметил звездой кафе-мороженое

Последний путеводитель «Мишлен» отметил звездой кафе-мороженое Minimal в городе Тайчжун (Тайвань). В настоящее время это единственное идентичное заведение, получившее столь высокую оценку кулинарных критиков. Об этом сообщили в CNN.
Уделяя особое внимание льду и мороженому, кафе [Minimal] умело сочетает вкусы и текстуры с помощью температурных изменений и креативных сочетаний, используя уникальные местные ингредиенты из Тайваня.
Основателем Minimal является Арвин Ван, полюбивший лед еще в раннем детстве. Ван рассказал, что в его семье был двухдверный холодильник со встроенным ледогенератором, поэтому он ел кубики льда каждый день.
Очарованный волнующим ощущением от прикосновения кубика льда к языку, молодой Ван начал экспериментировать, помещая в морозильную камеру различные продукты. Спустя годы он превратил свое увлечение в дело жизни. Так, в 2021 году Ван открыл кафе-мороженое Minimal.
В кафе есть два этажа: на первом этаже находится магазин мороженого навынос, предлагающий шесть замороженных десертов с причудливым и постоянно обновляющимся вкусом. Среди последних вариантов — разновидность зеленого чая би ло чунь с добавлением сахарного тростника и травы под названием Angelica morii, а также с сосновыми иголками, маслом семян камелии и зелеными тайваньскими травами.
В ресторане на 20 мест, расположенном на втором этаже, подают комплексное меню из семи блюд, которые готовятся при разной температуре, в основном — при минусовой. Структура меню практически не меняется в течение года, но ингредиенты и тематика сменяется в зависимости от сезона.
Каждое блюдо в меню названо в честь температуры, при которой оно готовится. Например, можно заказать клубничный крем с розеллой и сливками, приготовленный на жидком азоте при температуре −196°C или рисовые клецки, зажатые между двумя хрустящими блинчиками, зажаренные при температуре 180 .
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