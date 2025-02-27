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Семейная пара из Австралии летела через Атлантику рядом с трупом

Пассажирку, скончавшуюся в полете, усадили на соседнее место.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Channel Nine

Неприятные соседи на борту самолета — одно из самых частых опасений у часто летающих пассажиров. Некоторым не нравится сидеть рядом со слишком полными людьми, других раздражают буйные дети или те, кто снимает обувь. Но пробовали ли эти привередливые люди летать рядом с трупом?

Семейная пара из Австралии попробовала — и им не понравилось. Как рассказывает The Guardian, Митчелл Ринг и Дженнифер Коллин купили билеты на 14-часовой перелет из Мельбурна в Доху, Катар, который осуществляла компания Qatar Airways.

Примерно на десятом числу полета выяснилось, что одна из пассажирок самолета скончалась — и ее усадили рядом с семейной парой.

«Они пытались отнести ее в бизнес-класс, но это была довольно крупная дама, и протащить ее через дверной проем не получалось. Тогда стюардесса посмотрела в нашу сторону и увидела, что рядом с нами есть свободное место», — вспоминает Митчелл.

Было неприятно.

Митчелл Ринг
пассажир

Мужчина прибавляет, что его заставили сидеть рядом с телом женщины даже после посадки самолета, поскольку пассажиров еще какое-то время не выпускали из салона: «зашли медицинские работники и полиция, и начали стаскивать с нее покрывало».

Доха для Митчелла и Дженнифер была лишь точкой пересадки: пара направлялась в Венецию на совместный отдых, но впечатлений хватило еще до того, как они прибыли к точке назначения.

«Мне не очень комфортно летать даже когда на борту все в порядке», — признается мужчина, уверенный, что авиакомпании давно должны разработать какой-то порядок действий для таких случаев.

«Нас просто попросили подвинуться, мы согласились — и тут рядом с нами сажают труп», — комментирует Митчелл, вспоминая, что в самолете было еще много пустых мест, рядом с которыми никто не сидел. Терпеть неприятное соседство ему и его жене пришлось 4 часа.

Авиакомпания выпустила заявление, в котором извинилась перед пассажирами за возможные неудобства, прибавив, что прежде всего соболезнует родным и близким скончавшейся пассажирки.

Ранее рассказывали о том, что американская авиакомпания ужесточила дресс-код для пассажиров: на борт перестанут пускать людей в откровенной одежде и с татуировками.