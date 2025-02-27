Семейная пара из Австралии летела через Атлантику рядом с трупом

Неприятные соседи на борту самолета — одно из самых частых опасений у часто летающих пассажиров. Некоторым не нравится сидеть рядом со слишком полными людьми, других раздражают буйные дети или те, кто снимает обувь. Но пробовали ли эти привередливые люди летать рядом с трупом?