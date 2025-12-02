Семье Ларисы Долиной отказали в гранте на 76,6 млн рублей

Президентский фонд культурных инициатив отклонил её заявку на конкурсе, сообщает телеграм-канал «Абзац».
Запрашиваемые средства предназначались для программы по поиску и поддержке новых эстрадных талантов, которую планировали запустить в 2026 году. Заявка компании не прошла конкурсный отбор.
Компания «Музкульт» курирует Музыкальную академию Ларисы Долиной.
Напомним, в ноябре суд оставил в собственности Долиной квартиру, которую певица продала под влиянием мошенников. Деньги покупательнице не вернули.
Ранее сообщалось, что ФНС ликвидировала благотворительный фонд, учредителем которого была дочь Долиной.