Семье Ларисы Долиной отказали в гранте на 76,6 млн рублей

Компания «Музкульт», связанная с дочерью Ларисы Долиной, не получила государственный грант в 76,6 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Президентский фонд культурных инициатив отклонил её заявку на конкурсе, сообщает телеграм-канал «Абзац».

Запрашиваемые средства предназначались для программы по поиску и поддержке новых эстрадных талантов, которую планировали запустить в 2026 году. Заявка компании не прошла конкурсный отбор.

Компания «Музкульт» курирует Музыкальную академию Ларисы Долиной.

Напомним, в ноябре суд оставил в собственности Долиной квартиру, которую певица продала под влиянием мошенников. Деньги покупательнице не вернули.

Ранее сообщалось, что ФНС ликвидировала благотворительный фонд, учредителем которого была дочь Долиной.