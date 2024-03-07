Семье ларг из дальневосточного нацпарка устроили фотосессию

На серии снимков можно увидеть особей всех основных возрастов: взрослых тюленей, «молодежь» и бельков (новорожденных малышей), которые еще не доросли до первой линьки. Фотосессия, проведенная сотрудником пресс-службы «Земли леопарда», прошла в самом сердце охраняемой акватории — на необитаемом острове Матвеева.