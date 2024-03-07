Семье ларг из дальневосточного нацпарка устроили фотосессию

Дирекция заповедников «Земля леопарда» поделилась во «ВКонтакте» фотосессию семейства ларг (пестрой или дальневосточной нерпы). С февраля по март для этих животных наступает время появления потомства.
На серии снимков можно увидеть особей всех основных возрастов: взрослых тюленей, «молодежь» и бельков (новорожденных малышей), которые еще не доросли до первой линьки. Фотосессия, проведенная сотрудником пресс-службы «Земли леопарда», прошла в самом сердце охраняемой акватории — на необитаемом острове Матвеева.
Он входит в заповедный архипелаг Римского-Корсакова. Именно здесь, на островных берегах, ларги ежегодно размножаются. Это уникальная особенность нерп залива Петра Великого, поскольку для данного вида характерно размножение на плавучих льдинах.
Недавно Леопард нацпарка Приморья стал звездой престижного фотоконкурса. Снимок был отмечен среди 21000 работ.
Олеся Маевская