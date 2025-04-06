Семь свадеб, армия фанатов и «скрипка-лиса»: Игорю Саруханову — 69

В те годы популярность Саруханова была просто невероятной. «Цветы», где он выступал, собирали по четыре стадиона в день — по 20−30 тысяч человек каждый. Масштабы были такие, что даже подъезд его дома в Москве стал местом сбора фанатов. «Ребята сидели с гитарами, пели мои песни. Соседи, конечно, не в восторге были», — вспоминает Игорь с улыбкой. Настоящий пик популярности пришелся на 90-е. Его песни звучали отовсюду, а хиты подхватывались всей страной. «Скрипка-лиса» стала настоящим феноменом — до сих пор спорят, что он там поет: «скрипка лиса» или «скрип колеса».