Семь свадеб, армия фанатов и «скрипка-лиса»: Игорю Саруханову — 69

Артист Игорь Саруханов отмечает 69 лет 6 апреля 2025 года.
Уже больше 40 лет певец Игорь Саруханов выходит на сцену и зажигает залы по всей стране. Его песни — «Скрипка-лиса», «Парень с гитарой», «А я по крови армянин» — давно стали народными хитами, которые до сих пор поют и помнят. За его плечами — более трехсот песен, и к армии слушателей постоянно присоединяются молодые поклонники. 6 апреля 2025 года артисту исполняется 69 лет. О пути к славе, любви, творчестве и семи браках — в материале URA.RU.
Детство и юность Игоря Саруханова
Игорь родился 6 апреля 1956 года в Самарканде, в семье потомственной интеллигенции: отец — технарь, мама — филолог и музыкант. В 1960-м семья переехала в Долгопрудный. Именно там маленький Игорь взял в руки гитару (сам, без учителей) и буквально «заболел» музыкой. К подростковому возрасту он уже был местной легендой — играл на всех районных дискотеках, и девушки сходили с ума. Родители видели сына филологом (как мама), но музыка победила. Игорь бросил филфак, отслужил в армии — и тут случилось главное. Мама «пробила» ему место в Ансамбле песни и пляски Московского военного округа. Там 20-летний Игорь впервые увидел живьем Стаса Намина — и понял, что нашел свое дело.
Путь Саруханова к сцене: шаг за шагом
Путь в музыку Игоря Саруханова был осмысленным и непростым. Он не сразу стал звездой — сначала был гитаристом, потом автором песен, а позже и исполнителем. Во время службы в армии Игорь попал в известный ансамбль песни и пляски под руководством Сурена Баблоева. Именно там он выступал на одном из концертов, где его случайно заметил Стас Намин. После демобилизации Саруханов получил приглашение в коллектив — сначала «Синяя птица», потом «Цветы». Эти группы стали для него настоящей школой и стартовой площадкой для будущей карьеры.
«Это моя альма-матер: помню, люблю и ценю», — говорил он о времени, проведенном в «Цветах», его словам приводили NEWS.ru. Но, по его признанию, после удачного старта все только начиналось. «Дальше — только дисциплина, работа и любовь к музыке», —Каждый день Игорь занимался вокалом и гитарой, по несколько часов в день, доводя мастерство до автоматизма.
Вдохновение и первые победы
Вдохновлялся он лучшими: Юрием Антоновым, Константином Никольским, Володей Кузьминым и Алешей Глызиным. «Это были настоящие мастера своего дела, профессионалы высочайшего уровня. Я учился у них, впитывал, формировал собственный стиль», — признается музыкант.
Постепенно он начал писать свои композиции. Его песни исполняли такие звезды, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров и группа «Комбинация». Первая крупная награда пришла в 1984 году с песней «Позади крутой поворот» — она принесла победу на фестивале в Сопоте.
Год спустя он уже представляет СССР на международной сцене с композицией «Московский простор» и снова выигрывает главный приз. В 1988 выходит его первый сольный альбом — «Если нам по пути», за которым последовал масштабный тур по всей стране.
Эпоха стадионов и хитов
В те годы популярность Саруханова была просто невероятной. «Цветы», где он выступал, собирали по четыре стадиона в день — по 20−30 тысяч человек каждый. Масштабы были такие, что даже подъезд его дома в Москве стал местом сбора фанатов. «Ребята сидели с гитарами, пели мои песни. Соседи, конечно, не в восторге были», — вспоминает Игорь с улыбкой. Настоящий пик популярности пришелся на 90-е. Его песни звучали отовсюду, а хиты подхватывались всей страной. «Скрипка-лиса» стала настоящим феноменом — до сих пор спорят, что он там поет: «скрипка лиса» или «скрип колеса».
Новые грани: мода, клипы и семейные проекты
В 2000-х Игорь немного отходит от сцены и уходит в продюсирование. Он продолжает писать, но уже больше для других артистов — его песни исполняют «А-Студио», «Город 312» и многие другие. Одним из первых в России он снял профессиональный клип на англоязычную песню Barber. Режиссером стал Михаил Хлебородов, а премьера состоялась в легендарной «Утренней почте».
Интерес к моде тоже пришел неожиданно. Когда готовили клип на песню «Платье», артист понял, что не может найти нужные образы. Пришлось рисовать самому. Так родилась идея собственного бренда одежды, и вскоре коллекции Igor Sarukhanov появились на подиумах Московской недели моды.
Возвращение и новое звучание
К своему творческому юбилею в 2018 году Саруханов выпустил альбом «Rеанимация». Это не просто переиздание старых хитов, а их новое прочтение — более глубокое, зрелое. Песни «Желаю тебе», «Зеленые глаза», «Дорогие мои старики», «Лодочка, плыви» и «Парень с гитарой» зазвучали по-новому — с той самой душевностью, которая приходит только с годами. В 2019 году он начал музыкальный путь своей дочери Любови. Он подписал ее на собственный лейбл, стал для нее наставником и автором песен. Так появилась, например, композиция «Белая кошка».
Личная жизнь Игоря Саруханова: семь браков и одна любовь
У артиста сложилась настолько насыщенная личная жизнь, что журналисты окрестили его «Человеком-женихом». За плечами музыканта семь официальных союзов, и, по его словам, он не исключает восьмого.
Восемнадцатилетняя танцовщик цирка Ольга Татарченко стала первой избранницей. Артист буквально заваливал девушку комплиментами и цветами. Но короткий медовый месяц сменился рутиной уже через полгода. Второй раз сердце артиста покорила Нина — молодая археолог. Правда, научные исследования жены вскоре перестали быть для него источником вдохновения, и их пятилетний брак завершился.
Третья страница жизни оказалась самой яркой — связь с цыганской певицей Анжелой. Она будто вынула душевный гитарный аккорд и" — восторгался тогда артист. Однако три года безоглядной страсти сменились обычным бытом. В 1995 году брак паспался.
Елена Ленская пришла в его жизнь не только как четвертая жена, но и как профессиональный дизайнер. Вместе они запустили модную линию одежды. Брак омрачили постоянные скандалы. Этот брак закончился особенно болезненно после появления в жизни Ленской Владимира Преснякова.
Пятый раз он сделал предложение балерине Екатерине Голубевой. Их отношения напоминали американские горки: то страстные объятия, то бурные ссоры. Иногда дело доходило до того, что ему приходилось уходить из дома — его попросту выставляли за порог. Но каждый раз он возвращался, стараясь сохранить отношения. Даже после свадьбы страсти не утихли — избранница оставалась вспыльчивой и своенравной. В какой-то момент Саруханов понял, что больше не готов бороться с постоянными скандалами, и решил расстаться.
Шестым номером судьба послала ему Татьяну Костычеву — спокойную и мудрую женщину. удочерив ее дочь от первого брака. Родилась их общая дочь Розалия. Но и этот брак продлился всего десять лет.
Последней избранницей стала молодая дизайнер Леся Садовская, с которой они впервые вышли в свет в 2022 году. «Я понял, что встретил особенную», — говорил Игорь во время их недолгого романа. Однако звездная занятость снова взяла верх над семейными ценностями.
Игорь Саруханов сейчас
Игорь Саруханов остается активным и востребованным артистом. В 2023 году он стал гостем программы Бориса Корчевникова, где рассказал о расставании и размышлениях о любви. Корчевников предположил, что, возможно, «парень с гитарой» просто не создан для брака. Саруханов не стал спорить, но отметил, что не одинок — кто рядом с ним сейчас, он не раскрыл, но охотно поделился образом женщины, с которой мог бы связать свою жизнь.
«Это какая-нибудь девочка из небольшого города. Я много езжу и знаю, как живут вдали от столицы. Чем дальше от Москвы — тем люди чище. Она должна быть скромной, нежной, домашней, умной, начитанной, красивой, хрупкой», — мечтательно описал он.
С 2020 года певец выпускает альбомы почти каждый год. В них — размышления о времени, о стране, о людях. За 2024 год он выпустил сразу четыре сингла — «Московский простор», «Старый друг», «Белая ночь» и «Сухуми». А в 2023-м представил полноформатный альбом «Лети за мной», в который вошло десять искренних, душевных композиций. Музыкант не сбавляет темпа, оставаясь верным своему стилю.
Саруханов также появляется на ТВ — в 2022 год он снялся в шоу «Маска», где выступил в образе Медведя. Его быстро узнали по характерному, узнаваемому голосу. Позже он появился в проекте «Дуэты», исполнив песню вместе с Алексеем Чумаковым. А в 2025 году он попал в жюри одного из выпусков популярного шоу перевоплощений «Один в один».
Сейчас артист активно гастролирует по стране. Стоимость его выступления достигает 600 тысяч рублей. Дополнительный доход приносит и его модный бренд, который продолжает развиваться.
Артист занялся собой и сбросил 30 килограммов. Похудение обернулось внушительными расходами — пришлось полностью обновить гардероб. «Раньше бренды не шили на меня — я был не из “стройненьких”. А теперь могу спокойно выбрать, что нравится», — рассказал он. Также отметил, что почти не пьет: «Иногда 50 грамм коньяка — это даже полезно. Хотя у нас в шоу-бизнесе все говорят: “Я не пью”, а сами по 200 грамм принимают. А у меня — микродозы», — говорил с улыбкой.