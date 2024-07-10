Семь способов вернуть себе внимательность

Не хочется признавать, но в чем-то наши мамы и бабушки были правы: сидение за компьютером и правда влияет на сознание. Мы привыкаем быстро переключаться и быстро реагировать — но вот удерживать внимание на чем-то, что не цепляет с первых секунд, становится все сложнее. Поэтому становится труднее учиться, заниматься неинтересной работой или просто читать книги.