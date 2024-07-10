Семь способов вернуть себе внимательность

Летом иногда хочется не спеша полежать с книжкой в отпуске, но современный человек скорее всего уже через 5 минут отвлечется на компьютер или телефон, где есть мессенджеры, новости, статьи, недоделанные дела, короткие забавные ролики и что-нибудь еще, между чем можно переключаться каждые 30 секунд.
Современные люди как будто приклеены к экранам: в Испании или Великобритании каждый человек в среднем проводит онлайн 5,5 часов, а рекордсмен среди стран Европы — Португалия, тут это число доходит до 7,5 часов в день.
Не хочется признавать, но в чем-то наши мамы и бабушки были правы: сидение за компьютером и правда влияет на сознание. Мы привыкаем быстро переключаться и быстро реагировать — но вот удерживать внимание на чем-то, что не цепляет с первых секунд, становится все сложнее. Поэтому становится труднее учиться, заниматься неинтересной работой или просто читать книги.
Современный медиаконтент рассчитан на очень быстрое потребление: смешные картинки, короткие видео, небольшие статьи «подсаживают» наш мозг на новую интенсивность потока информации, и задержаться на чем-то медленном ему уже тяжело. Это может создавать проблемы со сном, работой и учебой — неудивительно, что многие учебные заведения уже вводят запрет на использование смартфонов на уроках.
Тереза Россиньоли, доцент Мадридского университета Небриха, рассказала порталу The Conversation, как вернуть себе внимательность и способность обрабатывать информацию не спеша:
- Уменьшите экранное время. Отключайте телефон, когда нужно выполнить какое-то занятие офлайн. Ограничьте время, которое проводят за смартфонами и планшетами ваши дети.
- Больше гуляйте и проводите время на природе, не отвлекаясь на телефон. Научно доказано, что это положительно влияет на нашу наблюдательность: мы начинаем замечать мелочи в окружающем мире.
- Делайте физические упражнения. Физическая активность помогает физическому и душевному здоровью, памяти, вниманию и настроению.
- Соблюдайте режим сна и старайтесь не отвлекаться на телефон прямо перед тем, как ложитесь спать.
- Включите в свой рацион больше антиоксидантов и минералов, которые помогают мозгу работать.
- Найдите себе занятия, которые не предполагают контакта с телефоном: например, медитация, чтение, прослушивание музыки.
- Организуйте рабочее пространство и время. Выделите дома отдельное место для работы, отдельное — для отдыха, и уберите все ненужные вещи из поля зрения. Длинные задачи, которые кажутся скучными, разбейте на небольшие отрезки и включайте таймер. Когда он прозвенит, вас ждет перерыв — так большая задача будет казаться не такой устрашающей. Постепенно увеличивайте отрезки между перерывами. Первыми беритесь за задачи, которые требуют максимум внимания.
Еще один необычный способ повысить свою внимательность и эффективность — работать в парах. Эксперты объясняют, почему это полезно.
Георгий Мазуркевич