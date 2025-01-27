Семь советов о том, как стать здоровее

Автор Yahoo Life Кейтлин Райли, специализирующийся на здоровом образе жизни и новостях о здоровье, рассказала, какие привычки стоит приобрести, чтобы сделать свою жизнь лучше.
Мойте разделочные доски, столешницы и руки
Вспышки норовируса, также известного как желудочный грипп, участились в последнее время. И один из способов защититься — тщательно мыть руки, чтобы избежать заражения.
Также помогает тщательная уборка дома. Рекомендуется чистить и дезинфицировать кухонную утварь, разделочные доски и все поверхности. Помимо прочего, лучше иметь две разделочные доски: одну для мяса, другую — для овощей.
Пейте газированную воду
Употребление газированной воды может способствовать снижению веса благодаря ее способности ускорять метаболизм глюкозы и подавлять чувство голода.
Также газированная вода может побудить вас пить больше жидкости, особенно если вы не любите простую воду.
Ешьте орехи макадамия
Эти орехи полезны для здоровья: они не только богаты такими минералами, как марганец и тиамин, но и, согласно исследованиям, могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Приготовьте полезный полуночный перекус
Ночной перекус должен состоять из легких продуктов, такие как греческий йогурт, богатый белком и магнием, способствующим засыпанию. Также подойдет горсть орехов, которые содержат триптофан — предшественник мелатонина, который сообщает организму, что пора спать. Еще можно очистить киви, улучшающий продолжительность и качество сна.
Будьте общительны в течение недели
Время, проведенное с другими людьми, улучшает настроение и уменьшает чувство одиночества. Если вам трудно найти друзей, с которыми можно было бы встретиться в будний день, вы можете провести немного времени в обществе.
Попробуйте протеиновый смузи
Вам нужно употреблять белок, чтобы наращивать и поддерживать мышечную массу, но есть и другие веские причины для того, чтобы завтракать продуктами с высоким содержанием белка: от стабилизации уровня сахара в крови до более длительного чувства насыщения.
Смузи — это находка для тех, у кого напряженный утренний график, так как можно заранее подготовить ингредиенты и смешать их прямо перед выходом из дома за несколько минут.
Съешьте богатый белком сэндвич на обед
Приготовьте сэндвич с тунцом и салатом из нута, который содержит много полезной для кишечника клетчатки и белка.
Тунец содержит омега-3 жирные кислоты, полезные для сердца и мозга, а в нуте много железа и магния, которые важны для нормальной работы нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем и опорно-двигательного аппарата.
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