Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

В 2024 году в исследование вошла тысяча лучших университетов мира из рассмотренных 2,5 тысяч. Рейтинг возглавил Гарвардский университет, на второй и третьей позициях следуют Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт. В первую десятку также попали Кембриджский университет (четвертое место), Калифорнийский университет в Беркли (пятое место), Оксфордский университет (шестое место), Принстонский университет (седьмое место), Калифорнийский технологический институт (восьмое место), Колумбийский университет (девятое место) и Чикагский университет (десятое место).