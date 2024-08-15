Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

В рейтинге ARWU конкретные места присваиваются первой сотне вузов, далее рейтинг делится на группы с диапазоном по 50 и 100 мест, внутри которых ранжирование идет уже по алфавиту без присваивания вузам определенного места.
В рейтинг попали Московский государственный университет (группа 101−150), Санкт-Петербургский государственный университет (группа 401−500), Московский физико-технический институт (группа 501−600), Уральский федеральный университет (группа 601−700), Высшая школа экономики (группа 701−800), Новосибирский государственный университет (группа 801−900) и Сколковский институт науки и технологий (группа 801−900).
В аналогичный рейтинг 2023 года вошли девять вузов РФ. В обновленное исследование не попали Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Также в 2024 году Уральский федеральный университет смог подняться в группу 601−700, обойдя Высшую школу экономики.
Академический рейтинг университетов мира (ARWU) — это ежегодное исследование, которое публикуется с 2003 года с целью выявления ведущих университетов мира на основе прозрачной методологии и объективных сторонних данных.
В 2024 году в исследование вошла тысяча лучших университетов мира из рассмотренных 2,5 тысяч. Рейтинг возглавил Гарвардский университет, на второй и третьей позициях следуют Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт. В первую десятку также попали Кембриджский университет (четвертое место), Калифорнийский университет в Беркли (пятое место), Оксфордский университет (шестое место), Принстонский университет (седьмое место), Калифорнийский технологический институт (восьмое место), Колумбийский университет (девятое место) и Чикагский университет (десятое место).