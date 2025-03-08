Семь пятниц. Какие дни недели на Руси считались женскими?

Так же как и время суток, дни недели были четко разграничены на мужские и женские. Мужскими всегда были понедельник, вторник и четверг, а женскими считались среда и пятница. В зависимости от того, какой день недели был на дворе, в семье распределялись разные виды работ и существовали запреты на мужскую или женскую работу. Например, вторник и четверг часто приурочивали к началу мужских дел: начинали пахать, убирать урожай. В мужские дни (кроме понедельника) ездили свататься и женились. А в женские дни, наоборот, часто запрещалось делать женскую работу: прясть, подметать, убираться.