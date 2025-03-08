Семь пятниц. Какие дни недели на Руси считались женскими?

Женские часы на Руси. Что это такое
В Древней Руси семейные обязанности четко распределялись на женские и мужские. Женщины ткали, пряли, шили одежду, готовили, кормили скот. Мужчины пахали землю, заготавливали дрова, охотились, плели лапти и шили сапоги. Женщины старались без крайней на то необходимости не делать мужскую часть работы, а мужчины никогда не брались за женскую. Даже овдовев, мужчина часто предпочитал жениться заново, чем варить каши и шить рубахи. На такое отваживались только старики, доживавшие свой век бобылями.
Сутки тоже были четко разграничены на мужское время и женское.
Женщины доили коров, задавали птице корм, готовили еду для семьи, пряли.
С восходом солнца поднимались мужья, и до обеда время становилось общим. Супруги вместе завтракали, делали необходимую работу во дворе, раздавали указания детям или работникам. А вот обедали порознь. Даже если мужчины никуда не уходили, они садились за стол одни. Женщины или обедали позже, или перекусывали стоя. Это было мужское время, которое длилось до вечера.
Женские дни недели
Так же как и время суток, дни недели были четко разграничены на мужские и женские. Мужскими всегда были понедельник, вторник и четверг, а женскими считались среда и пятница. В зависимости от того, какой день недели был на дворе, в семье распределялись разные виды работ и существовали запреты на мужскую или женскую работу. Например, вторник и четверг часто приурочивали к началу мужских дел: начинали пахать, убирать урожай. В мужские дни (кроме понедельника) ездили свататься и женились. А в женские дни, наоборот, часто запрещалось делать женскую работу: прясть, подметать, убираться.
Зато в среду следовало, например, начинать сев, сажать кур на яйца, переезжать в новый дом, венчаться, шить мужскую одежду. Южные славяне олицетворяли среду, считая, что она выглядит как крепкая женщина в платке, девушки называли ее «сестрой». Считалось, что она помогает в трудной ситуации. Интересно, что в одних губерниях родившийся в среду младенец считался счастливым, а в других верили, что родиться в женский день — к бедности. Не следовало в среду зачинать детей. Славяне верили, что женщина будет тяжело носить, и роды будут трудными.
Пятница — не работница
Но настоящим женским днем считалась пятница. Возможно, в древности это было связано с тем, что различные дни славянских календарей были связаны с божествами. И пятницу в Древней Руси связывали с женским божеством Макошь. Ее представляли высокой женщиной с огромной головой и длинными руками, которая ходит по дому и прядет шерсть. За нарушение запретов она может истыкать спящую женщину спицей и даже превратить ее в лягушку. Уж не отсюда ли появился на Руси сказочный персонаж царевна-лягушка?
Позже многие верования перешли на почитание святой Параскевы Пятницы, считавшейся на Руси целительницей, покровительницей домашнего очага, полей и защитницей скота. Однако этнографы считают, что Пятница до сих пор остается отдельным мифологическим персонажем. Славяне верили, что она выглядит как старуха в рванине с клюкой, которая ходит по улицам и заглядывает в окна, стараясь подловить женщин на запрещенной работе — шитье или выпечке хлеба.
Поэтому женщины на Руси в пятницу не работали. Старались не работать и мужчины, тем более это был хоть и постный, но ярмарочный день.
В этот день было принято ходить за покупками и навещать родню.
Женщины имели полное право не выполнять в этот день тяжелую работу и соблюдать целую череду запретов на труд. А запретов было много. Нельзя было шить, пахать, боронить, прясть, стирать белье, мотать шерсть и убираться, делать кудель и вязать. Запрет на шитье и мытье полов сохранялся в русских деревнях вплоть до середины XX века.
Женщины действительно любили этот день и связывали с ним множество эпитетов, говорили: «пятница млада», «пятница весела», «в пятницу Марья поет». И действительно в этот день женщины пели. Работать было нельзя, а убираться можно было только на следующий день — в субботу. Именно отсюда и пошла поговорка «семь пятниц на неделе» — так говорили о тех, кто не любит работать.
Славянский женский день
На Руси довольно долго после крещения в календаре сохранялись отголоски древних верований. Славяне выделяли 12 особенных пятниц. Правда, эти пятницы почему-то все время предшествовали церковным праздникам. Возможно, так было легче их отслеживать.
Девятая пятница была перед праздником святых Козьмы и Демьяна, в десятая приходилась на предпразднование дня Архангела Михаила. Это время тоже считалась исконно женским. Все тяжелые сельскохозяйственные работы и заготовки были позади, лен уже оттрепали. Наступало время длинных вечерних женских посиделок, когда женщины и девицы собирались в избах, пели, рассказывали сказки и даже плясали. Первую из ноябрьских пятниц встречали обыденной пеленой — то есть тканью, которую ткали за день, проделывая всю работу с самого начала: теребили лен, пряли, ткали и отбеливали. А ко второй пятнице, которая выпадала, как правило, на период около 8 ноября, приурочивали сватовство или женитьбу. Именно эта пятница исстари и считалась основным женским днем в году.
Майя Новик