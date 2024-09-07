Семь проблем в браке, которые ни в коем случае нельзя игнорировать

Когда принятие общих решений становится, по сути, невозможным — это может быть признаком серьезной нестабильности в отношениях. Если вы та самая пара, которая не ездит в отпуск, потому что не может определиться с местом назначения и остается дома в выходной, потому что слишком сложно друг другу угодить с рестораном, — это может быть признаком тотальной несовместимости. Если вы не уверены в том числе в ценности отношений — возможно, не стоит их спасать.