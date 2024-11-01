Ромео и Джульетта и Макбет: семь необычных экранизаций Шекспира

Идеальный подход к постановке Шекспировской пьесы — ничего лишнего. Джосс Уидон сделал так, чтобы не отвлекал ни цвет (фильм черно-белый), ни антураж (вместо Сицилийской Мессины — загородный дом с минималистичным интерьером), ни костюмы (все одеты просто и современно), собрал своих любимых актеров, которых уже где-то снимал (например, Нэйтан Филлион из «Светлячка» и Кларк Грегг, сыгравший Колсона в «Мстителях»), отвез всех в загородный дом и за две недели отснял фильм целиком. В результате — ничего лишнего, только шекспировские диалоги, сюжет и отличная актерская игра.