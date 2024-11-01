Ромео и Джульетта и Макбет: семь необычных экранизаций Шекспира

1 ноября 1604 года трагедия Уильяма Шекспира «Отелло» впервые была представлена в лондонском Уайтхолле. В честь этой даты сделали подборку фильмов, в которых привычные сюжеты великого драматурга выглядят так же свежо, как будто их сыграли на сцене в первый раз.
Ромео и Джульетта
Романов и Джульетта (Питер Устинов, 1961)
На торжественном приеме в маленькой европейской стране Конкордии встречаются сын советского посла Игорь Романов и дочь американского — Джульетта Маусворт. Их родители пытаются заставить местного правителя проголосовать за резолюцию ООН в нужном ключе, а молодых волнует лишь любовь — но чтобы не допустить ядерной войны, вместе они придумывают как спасти независимость Конкордии, свои чувства и весь мир.
Устинов и сыграл правителя Конкордии, и экранизировал собственную пьесу по мотивам Шекспировской — все близко к тексту, хотя, по законам комедии, конец будет счастливым.
Король Лир
Ран (Акира Куросава, 1985)
Пожилой японский правитель решает разделить земли между тремя сыновьями. Младший высказывается непочтительно, за что отец ссылает его в изгнание, а дальше следуют коварство, предательство и грандиозная междоусобица. «Ран» — третья экранизация Шекспира от Куросавы, а еще самый дорогой фильм японского режиссера, а еще одна из самых величественных его работ.
Масштабные схватки, яркие краски (хотя все привыкли, что Куросава снимал лишь черно-белое) и удивительное построение кадра производит впечатление, что «Король Лир» — самая японская пьеса на свете.
Укрощение строптивой
10 причин моей ненависти (Джил Джангер, 1999)
В красавицу Бьянку влюблены все парни в школе, а вот у ее старшей сестры Катарины из-за сурового характера поклонников нет совсем. Отец девочек не пускает Бьянку на свидания, потому что она еще несовершеннолетняя, но потом решает пойти на уступку: младшей можно завести кавалера, если это сделает старшая. Кэмерон, влюбленный в девушку (Джозеф Гордон-Левитт), подкупает школьного хулигана Патрика (Хит Леджер), чтобы тот начал встречаться с ее сестрой.
Автор в очередной раз показывает, что мир школьных подростков с чувствами на разрыв и максимализмом — идеальная почва для шекспировских страстей. Фильм добавил к первоисточнику немного «Ромео и Джульетты», и раздал героям тематические фамилии (родной город Шекспира Стратфорд, Верона, а школа называется «Падуя»), а сыгравшая Катарину Джулия Стайлз, видимо, решила погрузиться в Шекспира по полной программе: уже через год она появится в роли Офелии в «Гамлете», про которого — чуть ниже.
Гамлет
Гамлет (Майкл Альмерейда, 2000)
Альмерейда оставил весь текст пьесы нетронутым, но технологизировал каждый поворот сюжета под стать рубежу тысячелетий. Датское королевство здесь превратилось в гигантский небоскреб Датской корпорации, «короли» здесь занимаются бизнесом, а молодежь — «ищет себя»: Гамлет (Итан Хоук) таскает с собой камеру и увлекается видеоартом, Офелия фотографирует и проявляет снимки в красной комнате.
Разоблачительный спектакль заменен на фильм, а Полоний (Билл Мюррей) возносит монологи не к небу, а к камере наблюдения. На фоне звучит группа Morcheeba: никогда еще принц датский не выглядел так стильно. Можно смотреть даже просто для того, чтобы убедиться, насколько адаптивный у Шекспира текст (а еще ради Кайла Маклахлена в роли Клавдия).
Макбет
Скотланд, Пенсильвания (Билли Морриссет, 2001)
Место для шекспировской трагедии есть везде — даже в крохотной бургерной «У Дункана» в городке Скотланд в Пенсильвании, которая находится на грани банкротства. Усердный сотрудник Джо МакБет надеется на повышение, но менеджером делают его коллегу Дугласа, который подворовывает из кассы. Обиженный на несправедливость Джо встречает на улице трех хиппи, которые предсказывают ему, что стать менеджером — его удел, и Джо решается на преступление, чтобы занять место Дугласа и сделать бургерную процветающей.
Дальше — интриги, убийства дверцей от морозильной камеры, ожоги на кухне и Кристофер Уокен в роли детектива МакДуфа, который пытается распутать страсти в мире фастфуда.
Кориолан
Кориолан (Рэйф Файнс, 2011)
Режиссерский дебют лорда Волан-де-Морта — военная сага о древнеримском полководце, перенесенная в наши дни. Главный эффект, наверное, в том, что не изменилось почти ничего: римский легион заменяется штурмовым отрядом, меч гранатометом, а напыщенные монологи Кориолана-Файнса с Туллом Авфидием (Джерард Батлер) не становятся менее проникновенными от того, что на обоих форма цвета хаки.
Суровый фильм, напоминающий, что за полторы тысячи лет империи никуда не ушли пусть и изменились внешне — даже война происходит где-то в восточной Европе, недалеко от настоящей Италии.
Много шума из ничего
Много шума из ничего (Джосс Уидон, 2012)
Идеальный подход к постановке Шекспировской пьесы — ничего лишнего. Джосс Уидон сделал так, чтобы не отвлекал ни цвет (фильм черно-белый), ни антураж (вместо Сицилийской Мессины — загородный дом с минималистичным интерьером), ни костюмы (все одеты просто и современно), собрал своих любимых актеров, которых уже где-то снимал (например, Нэйтан Филлион из «Светлячка» и Кларк Грегг, сыгравший Колсона в «Мстителях»), отвез всех в загородный дом и за две недели отснял фильм целиком. В результате — ничего лишнего, только шекспировские диалоги, сюжет и отличная актерская игра.