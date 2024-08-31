От Старевича до Эйзенштейна: семь достижений отечественного кино

Тарковский не хотел изобретать новую систему или навязывать свои взгляды — но вот уже полвека становится ориентиром для множества начинающих киноавторов. Если Эйзенштейн хотел нагромоздить как можно больше эффективности в каждый кадр, то Тарковский напоминал, что у кадра нет цели: он и есть цель. Кадр — это пойманный на пленку кусочек времени, а фильм — вереница кусочков времени, заключенное в металлическую коробку. И каждый из нас может проживать чужое время или делиться своим — столько раз, сколько захочет. Тарковский считал, что кино позволяет прожить несколько жизней и делает наше собственное время богаче, длиннее — и считал, что нет ничего интереснее судьбы одного человека, схваченной на пленку.