Селена Гомес и Childish Gambino получили номинации на Astra TV Awards

В номинациях на лучших актера и актрису указаны два музыканта: Селена Гомес и Дональд Гловер, выступающий под псевдонимом Childish Gambino. Гомес играет одну из ключевых ролей в сериале «Убийства в одном здании», а Гловер — главное лицо телешоу «Мистер и миссис Смит» (2024).
Среди музыкантов в номинантах также указано имя Рики Мартина, сообщает Billboard. Пуэрто-риканского певца могут наградить в категории «Лучший актер второго плана» за роль в сериале «Палм-Рояль» (2024).
Церемония состоится 18 августа. Решение о присуждении наград примет Голливудский творческий альянс, в который входят культурные журналисты, критики, инфлюенсеры и работники креативной индустрии.
После того как Селена Гомес заявила о желании оставить музыкальную карьеру, ее актерские достижения идут в гору. В конце мая артистке присудили награду как лучшей актрисе на Каннском фестивале. Ранее в этом году стало известно, что Гомес сыграет главную роль в байопике о культовой американской певице Линде Ронстадт.