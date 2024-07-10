Селена Гомес и Childish Gambino получили номинации на Astra TV Awards

После того как Селена Гомес заявила о желании оставить музыкальную карьеру, ее актерские достижения идут в гору. В конце мая артистке присудили награду как лучшей актрисе на Каннском фестивале. Ранее в этом году стало известно, что Гомес сыграет главную роль в байопике о культовой американской певице Линде Ронстадт.