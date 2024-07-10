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Селена Гомес и Childish Gambino получили номинации на Astra TV Awards

Стал известен список претендентов на престижную телевизионную премию Astra TV Awards. Больше всего номинаций — у сериалов «Медведь» (2022-…) (15), «Хитрости» (2021-…) и «Убийства в одном здании» (каждый — по 13).

Источник: Звук

В номинациях на лучших актера и актрису указаны два музыканта: Селена Гомес и Дональд Гловер, выступающий под псевдонимом Childish Gambino. Гомес играет одну из ключевых ролей в сериале «Убийства в одном здании», а Гловер — главное лицо телешоу «Мистер и миссис Смит» (2024).

Среди музыкантов в номинантах также указано имя Рики Мартина, сообщает Billboard. Пуэрто-риканского певца могут наградить в категории «Лучший актер второго плана» за роль в сериале «Палм-Рояль» (2024).

Церемония состоится 18 августа. Решение о присуждении наград примет Голливудский творческий альянс, в который входят культурные журналисты, критики, инфлюенсеры и работники креативной индустрии.

После того как Селена Гомес заявила о желании оставить музыкальную карьеру, ее актерские достижения идут в гору. В конце мая артистке присудили награду как лучшей актрисе на Каннском фестивале. Ранее в этом году стало известно, что Гомес сыграет главную роль в байопике о культовой американской певице Линде Ронстадт.