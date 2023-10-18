Селекционер вывел самый острый в мире перец чили. Как он выглядит

Источник: Guinnessworldrecords

Американский селекционер Эд Карри вывел новый перец чили Pepper X, который стал самым острым в мире. Новый сорт вошел в Книгу рекордов Гиннесса с 2,69 млн единиц по шкале жгучести. Об этом сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса.

До этого самым острым в мире считался перец чили Carolina Reaper, который также вывел Эд Карри. Однако Pepper X превосходит предыдущего рекордсмена более чем на 1 млн единиц по шкале жгучести.

Чтобы вывести новый сорт, селекционеру потребовалось около десяти лет. На протяжении этого времени он скрещивал Carolina Reaper с другими острыми сортами. Самыми острыми оказались плоды, скрещенные с перцем, который селекционеру прислал друг из Мичигана.

Новый сорт Эд Карри представил на YouTube-шоу Hot Ones. Pepper X получился настолько острым, что его решились попробовать лишь пять человек, в том числе и сам селекционер.