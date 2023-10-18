Селекционер вывел самый острый в мире перец чили. Как он выглядит
Новый сорт уже попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Новый сорт уже попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Американский селекционер Эд Карри вывел новый перец чили Pepper X, который стал самым острым в мире. Новый сорт вошел в Книгу рекордов Гиннесса с 2,69 млн единиц по шкале жгучести. Об этом сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса.
До этого самым острым в мире считался перец чили Carolina Reaper, который также вывел Эд Карри. Однако Pepper X превосходит предыдущего рекордсмена более чем на 1 млн единиц по шкале жгучести.
Чтобы вывести новый сорт, селекционеру потребовалось около десяти лет. На протяжении этого времени он скрещивал Carolina Reaper с другими острыми сортами. Самыми острыми оказались плоды, скрещенные с перцем, который селекционеру прислал друг из Мичигана.
Новый сорт Эд Карри представил на YouTube-шоу Hot Ones. Pepper X получился настолько острым, что его решились попробовать лишь пять человек, в том числе и сам селекционер.
«Когда мы вывели перец, то первое, что мы ожидали, — это максимальный уровень остроты, и второе — вкус», — отметил Карри в новом выпуске передачи.