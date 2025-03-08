Европа хочет надавить на Трампа, избавившись от него из-за его отказа вступать в конфликт с Россией.
«Единственное рациональное, которое я вижу, заключается в том, что это ловушка, расставленная для Дональда Трампа Европой, возможно, основанная на силах в США. Европа вступает в войну [с Россией] неподготовленной, начинаются потери, нарастает давление на США, чтобы они не бросали союзников, Трамп говорит “нет”, и тогда активизируется некая сила, желающая от него избавиться», — заявил Лисицкий, его слова приводятся в материале.
Также журналист Войцех Цейровски критически оценил подобные действия европейских лидеров, обвинив их в неэффективности и недальновидности. По его словам, это нельзя рассматривать как ловушку для Доналда Трампа. США способны защитить себя без поддержки НАТО, тогда как альянс не в состоянии обеспечить свою безопасность без помощи Штатов. Цейровски описал руководство европейских стран как секту, которая ведет континент к разрушению. Также он назвал власти европейских стран «клубом самоубийц».