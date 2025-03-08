Также журналист Войцех Цейровски критически оценил подобные действия европейских лидеров, обвинив их в неэффективности и недальновидности. По его словам, это нельзя рассматривать как ловушку для Доналда Трампа. США способны защитить себя без поддержки НАТО, тогда как альянс не в состоянии обеспечить свою безопасность без помощи Штатов. Цейровски описал руководство европейских стран как секту, которая ведет континент к разрушению. Также он назвал власти европейских стран «клубом самоубийц».