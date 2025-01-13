«Секс за еду»: биолог объяснила, почему женщинам важно, чтобы на первом свидании платил мужчина

Новый 2025 год начался у пользователей X/Twitter со старого спора о том, кто должен платить на свидании. В ответе на этот вопрос твиттерские разделились на два лагеря: одни уверены, что мужчина обязан платить за девушку, будь то заказ кофе или ужин в ресторане, другие же — что оплата счета должна быть раздельной, потому что это позволяет сохранить девушке независимость и не быть обязанной спутнику. Впрочем, были и другие точки зрения — и порой довольно радикальные.
«Нет никакого спора по поводу того, кто платит на свидании. Есть только истерики жадных мужчин, что женщины не хотят идти с ними на свидание из-за их жадности, либо не хотят продолжать отношения после свидания, где мужчина продемонстрировал жадность и эгоизм, — говорится в одном из вирусных постов. — Если мужчина не хочет платить, он женщине уже явно не нужен, это 100% неудачное свидание, и она постарается сгладить неловкость, сама заплатит поскорее, чтобы от него отделаться и больше никогда не видеть его жлобское рыло».
С этой позицией согласились и другие девушки: они осудили мужчин, которые отказываются платить за них в кафе, и признались, что не стали бы строить с ними отношения, так как такое поведение заставляет их сомневаться в том, что они будут надежными партнерами в будущем.
«На первом свидании я всегда стараюсь платить за себя сама. Если мужчина настаивает заплатить — окей. Нет — тоже окей. Зачем столько драмы, девочки? При этом никто, ни один человек не настаивал на раздельном счете. Чудеса какие-то», — поделилась своим мнением другая пользовательница. Те, кто поддержал ее взгляды, также заявили, что на свидании никто не обязан платить за человека, который мог ему не понравиться при первой встрече — и в этом нет ничего страшного.
Мужчины же, в свою очередь, тоже не пришли к единому мнению в этом вопросе: одни обвинили тех девушек, которые требуют оплаты счета, в «потребительском отношении» к окружающим, другие же признались, что всегда готовы оплатить чек в кафе — даже если свидание прошло не так хорошо, как они надеялись.
Почему людям важно, кто платит по счету на свидании
Мнением о том, кто же должен платить на свидании, поделилась научный журналист Ирина Якутенко, опубликовав пост в своем канале «Безвольные каменщики». По ее словам, этот вопрос для многих остается важным в силу биологических причин: оплата счета с этой точки зрения — часть феномена «секс за еду», в котором самки предоставляют партнеру потомство в обмен на то, что он будет обеспечивать их питанием и необходимыми для жизни ресурсами.
Эта установка характерна для многих животных — приматов, волков и даже летучих мышей. В контексте людей, по мнению автора, она еще более актуальна, так как женщинам, в отличие от самок в мире животных, нужно больше времени на заботу о ребенке — и поддержку в этот период ей оказывает самец, или мужчина, который добывает пропитание, в то время как она погружена в уход за потомством. «Такая практика обоюдовыгодна: самка получает ресурсы, которые помогают выжить ей и потомству, а самец — приоритетную возможность участвовать в размножении и продвигать свои гены в череде поколений», — пишет Якутенко.
В современном мире биология нередко по-прежнему одерживает верх в том, как люди строят коммуникацию друг с другом. Так происходит из-за выбросов эндорфинов и появления ощущения счастья, важности и нужности, когда человек получает что-либо от своего партнера.
«Биология лишь указывает, где есть отличный источник эндорфинов. Использовать его или нет — полностью ваш выбор. Но важно помнить, что биологические реакции очень глубоко встроены в нас — не только на уровне половых органов, но и на уровне мозга, — считает Якутенко. — Так что куда разумнее не бороться с тем, кто вы есть, а попытаться соединить лучшее из обоих миров — биологического и социального».
Ирина Якутенко, Научный журналист, молекулярный биолог, автор YouTube-канала, книги «Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами».