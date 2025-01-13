«Секс за еду»: биолог объяснила, почему женщинам важно, чтобы на первом свидании платил мужчина

Эта установка характерна для многих животных — приматов, волков и даже летучих мышей. В контексте людей, по мнению автора, она еще более актуальна, так как женщинам, в отличие от самок в мире животных, нужно больше времени на заботу о ребенке — и поддержку в этот период ей оказывает самец, или мужчина, который добывает пропитание, в то время как она погружена в уход за потомством. «Такая практика обоюдовыгодна: самка получает ресурсы, которые помогают выжить ей и потомству, а самец — приоритетную возможность участвовать в размножении и продвигать свои гены в череде поколений», — пишет Якутенко.