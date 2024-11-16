Секс-символ СССР и икона стиля: ушла из жизни Светлана Светличная

Детство, юность и театр
Светлана Афанасьевна Светличная родилась 15 мая 1940 года в армянском Ленинакане (ныне Гюмри — прим. «ВМ»). Ее мать Мария была домохозяйкой, а отец Афанасий Светличный — военным, в годы Великой Отечественной войны служившим в контрразведке СМЕРШ.
Из-за рода деятельности отца семья часто переезжала. Школьные годы девочки прошли в Ахтырке в Сумской области и в Советске под Калининградом. Некоторое время семья даже жила в Австрии. Девочка всегда тяготела к творчеству, поэтому, несмотря на частые переезды, она всегда была занята в художественной самодеятельности.
Когда Афанасий Светличный ушел в отставку, семья решила осесть в Мелитополе. Светлана, обладая яркой внешностью и талантом, по настоянию матери пошла в актрисы: отучилась во ВГИКе на курсе Михаила Ромма. В 1963 году, окончив учебное заведение, начала работать в Театре-студии киноактера. Одной из ее лучших театральных ролей того времени стала Марья Тимофеевна Лебядкина в спектакле «Бесы» по Федору Достоевскому.
Звезда кино
На большом экране Светличная дебютировала в 1960 году в картине «Колыбельная». Затем были роли в кинолентах «Им покоряется небо» (1963), «Мне двадцать лет» (1965), «Стряпуха» (1965), «Чистые пруды» (1965), «Неподсуден» (1969). Благодаря им Светличной удалось создать себе имидж одной из самых красивых актрис советского кинематографа.
Однако настоящая известность пришла к ней после роли в культовой «Бриллиантовой руке»: десятиминутной сцены оказалось достаточно, чтобы яркий образ, воплощенный артисткой, вошел в историю отечественного кино. Образ стильной и сексуально раскрепощенной женщины стал революционным для советского общества. Более того, девушка участвовала в крайне редкой для тех времен эротической сцене с частичным обнажением.
При первом знакомстве режиссер картины Леонид Гайдай осмотрел ее с ног до головы, и, по словам самой актрисы, она ему понравилась «как женщина».
— Ну, такая женщина нравилась не только Гайдаю, я так думаю. В общем, это было иногда как-то даже навязчиво, — заметила Светличная, отвечая на вопрос о знаках внимания со стороны режиссера. При этом актриса добавила, что подобное внимание ей было приятно, однако нравились ей мужчины «другого вида».
Фильм разделил карьеру актрисы на «до» и «после». Имидж коварной обольстительницы закрепился за Светличной, и после этого ей практически не предлагали главных и драматических ролей. Однако она все же сыграла, пусть и второстепенные роли, в знаменитых лентах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».
— Лариса Шепитько предлагала мне роль дочери героини в кинокартине «Крылья». Но мне не хотелось играть такую дочь, которая не любит мать. Какая же я дуреха! Но я действительно обхожу некоторые вещи. Например, я никогда не согласилась бы на экране лечь в гроб, не согласилась бы, как Нонна Мордюкова, хоронить сына (сын Мордюковой Владимир Тихонов, с которым она снялась в фильме «Русское поле» 1971 года, рано ушел из жизни — прим. «ВМ»), — признавалась актриса.
Всего в послужном списке актрисы — более 40 ролей. Помимо Гайдая, ей посчастливилось поработать и с остальными самыми известными режиссерами Советского Союза: Григорием Александровым, Татьяной Лионозовой, Георгием Данелией, Станиславом Говорухиным, Юлием Файтом и другими.
— Всю мою жизнь я была для всех в первую очередь Анной Сергеевной из «Бриллиантовой руки». Но вот эту фразу выкрикивали первые лет 5−10 после выхода фильма. А в последнее время все чаще говорят: «Ой, как я люблю вашу…» Я думаю, что скажут: «Бриллиантовую руку». А оказывается — «…вашу “Стряпуху”!» — вспоминала Светличная.
За годы творческого пути Светличная получила немало наград, среди них и заветное для многих звание «Заслуженная артистка РСФСР» (1974). Любимица зрителей на протяжении всей жизни оставалась иконой стиля и законодательницей моды: ее экстравагантный образ отмечал модный журнал Hello, телеканал Fashion TV, премия Fashion People Awards.
Личная жизнь
Актриса два раза была замужем. Первую большую любовь Светличная встретила, когда была еще первокурсницей. Ее избранником стал второкурсник Владимир Ивашев, который впоследствии станет народным артистом России и войдет в историю кинематографа как исполнитель главной роли Алеши в картине «Баллада о солдате». Тогда романтическая сцена в спектакле, где они играли студентами, положила начало их отношениям длиной в более чем три десятка лет. В этом браке родились двое сыновей — Алексей и Олег.
Отношения пары нельзя было назвать идеальными: Светличная и Ивашев прощали друг другу романы на стороне. В том числе артистке приписывали связь с партнером по фильму «Семнадцать мгновений весны» — неподражаемым Вячеславом Тихоновым. Позднее она признавалась журналистам, что притяжение между ними действительно было и это помогало во время съемок, однако романтические отношения остались только в кадре.
Ивашев страшно ревновал жену, так как знал о ее влюбчивости и видел повышенное внимание мужчин к ее персоне. Например, в нее часто влюблялись режиссеры. Актриса рассказывала, что ей уделял знаки внимания Эдмонд Кеосаян, который снял «Стряпуху» со Светличной в главной роли. Также на съемках картины «Герой нашего времени» в нее влюбился Станислав Ростоцкий. Говорили, что о его страсти знала даже жена, но прощала, так как понимала, что творцу нужна муза.
Несмотря на сложности супружеской жизни, разлучить Ивашева и Светличную смогла только смерть Владимира. Утрата стала большим ударом для актрисы. Об этом периоде ей было тяжело вспоминать: артистка говорила, что просто не осознавала себя в тот период.
Через три года после смерти мужа 58-летняя Светличная вышла замуж еще раз. Ее избранник — бард и поэт Сергей Смирнов-Сокольский — был младше супруги почти на 20 лет. Правда, союз не продержался и месяца. По признаниям кинозвезды, у молодого мужа были проблемы с финансами и алкоголем. Через некоторое время он скончался.
В начале 2000-х умер младший сын Светличной Олег, ему было 34 года. По неподтвержденным данным, он страдал наркотической зависимостью.
Светличная жила отстраненно от семьи — со старшим сыном Алексеем отношения у нее не были близкими. Он женат, работает стоматологом. У Алексея есть дочь Мария, которую актриса обвиняла в попытке ее отравить с целью получения наследства:
— Ко мне пришли арт-директора и обнаружили ртуть в моей квартире. А до этого была только Маша, и кроме нее, больше никто не заходил, поэтому только она могла это сделать. Меня хотели отравить. Моим родственникам нужна моя квартира, они бы тут все продали.
Девушка при этом все обвинения отрицала. Сам Алексей долгое время не общался со своей матерью — они были в разладе из-за истории со стилистом Русланом Татьяниным в 2010 году. Тогда Светличная закрутила роман с Татьяниным, несмотря на разницу в 32 года.
Позднее отношения матери и сына ухудшились еще сильнее из-за квартиры, оставшейся от Олега, умершего в 2006 году. В 2018 году мать и сын помирились. Но в 2020 году вновь стало известно, что они прекратили общение.
— Она со мной не разговаривает, ну, а мне ей звонить незачем, — рассказал тогда Алексей.
Однако все изменилось, когда у Светличной начались серьезные проблемы со здоровьем.
Последние годы
В последние годы здоровье актрисы сильно ухудшилось. В сентябре 2019 года она сообщила, что у нее обнаружили серьезное прогрессирующее заболевание скелета — остеопороз.
В конце ноября 2020 года Светлана Светличная перенесла инсульт. В тот момент, находясь в больнице, она и сообщила, что не желает видеть семью, так как была убеждена, что родственники хотели ее отравить с целью получения наследства.
21 октября 2021 года появилась информация о пропаже женщины. Ее сын написал заявление в полицию. Следом в правоохранительные органы обратилась еще одна родственница актрисы, которая рассказала, что уже несколько дней Светличная не выходит на связь.
Полицейские допросили водителя артистки, который незадолго до исчезновения подвозил ее до киностудии. Кроме того, правоохранители провели осмотр квартиры актрисы в Погонном проезде. Поиском звезды занимались не только следственные органы, но и 40 волонтеров «Лиза Алерт». Волонтеры расклеили более двух тысяч листовок, обзвонили отделения полиции и медицинские учреждения столичного региона, а также прошли более 30 километров в поисках актрисы.
26 октября появилась информация, что Светличная нашлась. Ее обнаружили сотрудники Московского уголовного розыска на киностудии. Звезда принимала участие в съемках ТВ-шоу «Пусть говорят». Кстати, после инцидента на допрос вызвали и телеведущего Андрея Малахова.
В последние годы жизни у артистки начались проблемы и с ментальным здоровьем. Осенью 2022 года сын Светличной рассказал, что ей диагностировали болезнь Альцгеймера. Недуг неумолимо прогрессировал, поэтому ради ее же безопасности родственники поместили ее в стационар в закрытое спецучреждение, где ей оказывали всю необходимую помощь. По словам сына, Светличную определили в столичное медицинское учреждение имени В. А. Гиляровского на улице Матросская Тишина.
27 марта вновь актрису доставили в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Артистка перенесла острый инфаркт миокарда. До 29 марта она находилась в реанимации, после чего ее перевели в соматопсихиатрическое отделение для хирургических больных. 2 апреля актрису выписали. Светличную поместили в психиатрическое отделение больницы имени Ганнушкина.
3 апреля в СМИ появилась информация, что после инфаркта Светличная перестала есть и пить. Питаться сама актриса не могла из-за сильной слабости и пониженного давления. У нее обострились коронарный синдром и гипертоническая болезнь третьей стадии.
27 августа актрису признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. При этом она дала на это согласие.
16 ноября стало известно о ее смерти. Актриса скончалась на 85-м году жизни.
Редакция «Вечерней Москвы» выражает соболезнования родным и близким актрисы.