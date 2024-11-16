Секс-символ СССР и икона стиля: ушла из жизни Светлана Светличная

— Лариса Шепитько предлагала мне роль дочери героини в кинокартине «Крылья». Но мне не хотелось играть такую дочь, которая не любит мать. Какая же я дуреха! Но я действительно обхожу некоторые вещи. Например, я никогда не согласилась бы на экране лечь в гроб, не согласилась бы, как Нонна Мордюкова, хоронить сына (сын Мордюковой Владимир Тихонов, с которым она снялась в фильме «Русское поле» 1971 года, рано ушел из жизни — прим. «ВМ»), — признавалась актриса.