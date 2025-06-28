Секс-гуру в бегах: как тренинги Алекса Лесли привели его адептов на скамью подсудимых

Всероссийская сеть пикаперов
В Москве продолжается расследование уголовного дела против последователей скандального блогера Алекса Лесли. По последним данным, задержаны уже несколько его учеников. Следственный комитет утверждает, что мужчины приставали к девушкам на улицах, используя агрессивные методы «соблазнения», пропагандируемые Лесли. Потерпевшие подали заявления в полицию, после чего СК возбудил дело не только против адептов, но и против самого инфлюэнсера — его подозревают в склонении к изнасилованию. Узнав о преследовании, Лесли свернул деятельность в России и уехал за рубеж.
По мнению Олега Елисеева, адвоката Московской коллегии адвокатов «СБ», если следствие докажет, что преступное сообщество было создано с целью совершения изнасилований по единому плану, под одним руководством, по одному алгоритму, как под копирку, то дело против Алекса Лесли может быть дополнено еще одной статьей Уголовного кодекса — о создании преступного сообщества.
«Но это вопрос существования общего умысла на совершение таких преступлений. Если общего умысла нет, конечно же, не будет ни статьи за организацию преступного сообщества, ни статьи за организацию преступной группировки. Таким образом, все зависит исключительно от того, о чем стороны договаривались между собой и что планировали сделать», — пояснил Елисеев в разговоре с ВФокусе Mail.
В конце июня в соцсетях появились первые сообщения о странном «флешмобе»: группы молодых мужчин целенаправленно подходили к незнакомкам, трогали их за интимные места без согласия, снимали реакцию на видео и убегали. Как выяснилось, за этим стояли так называемые «курсы соблазнения» от блогера, позиционирующего себя как «гуру секса и пикапа». По данным журналистов, в закрытых чатах коуч давал задания своей пастве, поощряя их выполнять по «30 подходов за 30 минут». Сам наставник называл это «телесным тренингом» и «практикой раскрепощения». Когда истории девушек вызвали бурю возмущения в публичном поле, Лесли записал обращение к своим «ученикам». Однако вместо извинений он заявил, что те «все неправильно делают».
«Вы должны были подойти, взять за задницу и увести в туалет. А так как вы не завершили этап — они недовольны…», — заявил блогер на видео.
Сразу после заявлений СК Лесли организовал новый флешмоб. На этот раз симпатичные, молодые девушки приставали на улицах к незнакомым парням, хватая их за интимные места. По мнению инфлюенсера, это должно было показать лицемерие современного общества, где домогательства к мужчинам воспринимаются нормально, а к женщинам — как состав уголовного преступления.
Кто такой Алекс Лесли
Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кушнир) — один из самых скандальных «пикап-тренеров» Рунета. Он приехал в Россию из Витебска в середине 2000-х и начал карьеру коуча, позиционируя себя как «гуру соблазнения». Его методы часто граничили с домогательствами, но это не помешало ему собрать десятки тысяч подписчиков в соцсетях и выпустить несколько книг, включая: «Как соблазнить любую женщину», «ЖЖизнь без трусов», «Мне всегда дают». После возбуждения уголовного дела против «секс-гуру» издательство «Эксмо» и сеть магазинов «Читай-город» сразу же приостановили продажи его книг.
В 2018 году Лесли попал в тюрьму в Таиланде за незаконную съемку в публичных местах — он снимал «уличные знакомства» без согласия женщин. Местные власти обвиняли блогера и его ученицу Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) в нарушении миграционного законодательства и нелегальной трудовой деятельности. Благодаря связям и помощи российских дипломатов они избежали длительного срока заключения. В 2019 году суд Таиланда приговорил обоих к условным срокам и депортировал из страны. По прилету в Москву пару задержали по статье о вовлечении в проституцию, после чего отправили в СИЗО. Однако вскоре их освободили из-под стражи, вопрос был личным контролем президента Белоруссии Александра Лукашенко, так как и Лесли, и Настя Рыбка — граждане Белоруссии.
Дарья Баева