Секс-гуру в бегах: как тренинги Алекса Лесли привели его адептов на скамью подсудимых

В 2018 году Лесли попал в тюрьму в Таиланде за незаконную съемку в публичных местах — он снимал «уличные знакомства» без согласия женщин. Местные власти обвиняли блогера и его ученицу Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) в нарушении миграционного законодательства и нелегальной трудовой деятельности. Благодаря связям и помощи российских дипломатов они избежали длительного срока заключения. В 2019 году суд Таиланда приговорил обоих к условным срокам и депортировал из страны. По прилету в Москву пару задержали по статье о вовлечении в проституцию, после чего отправили в СИЗО. Однако вскоре их освободили из-под стражи, вопрос был личным контролем президента Белоруссии Александра Лукашенко, так как и Лесли, и Настя Рыбка — граждане Белоруссии.