Секреты Зоны 51 будут раскрыты в 2025 году

Однако Гудолл отметил, что сейчас пробраться на территорию Зоны 51 стало гораздо сложнее, чем во времена его расцвета в 1990-х годах. Это может указывать на то, что она все же сохранит свои секреты и после 2025 года. Дело в том, что на базе «есть такие вещи, о которых вы и лучшие умы мира не сможете даже подумать в ближайшие 30 или 40 лет, и они не будут обнародованы еще 50 лет».