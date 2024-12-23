Секреты Зоны 51 будут раскрыты в 2025 году

Зона 51 — одна из многих секретных военных объектов, расположенных на полигоне Невада к северо-западу от Лас-Вегаса, США. На протяжении многих лет эта территория порождает множество теорий заговоров, а многие говорят о том, что там хранятся разбитые инопланетные объекты.
В интервью 1999 года сотрудник Зоны 51 Джим Гудолл заявил, что «там происходит много всего, о чем нельзя рассказывать до 2025 года». Некоторые пользователи соцсетей предположили, что эта фраза может быть отсылкой к закону об «автоматическом рассекречивании», принятому в 1999 году президентом Биллом Клинтоном. Согласно ему, государственные секреты раскрываются через 25 лет.
Однако Гудолл отметил, что сейчас пробраться на территорию Зоны 51 стало гораздо сложнее, чем во времена его расцвета в 1990-х годах. Это может указывать на то, что она все же сохранит свои секреты и после 2025 года. Дело в том, что на базе «есть такие вещи, о которых вы и лучшие умы мира не сможете даже подумать в ближайшие 30 или 40 лет, и они не будут обнародованы еще 50 лет».
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