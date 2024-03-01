Секреты жаворонка: как приучить себя просыпаться рано

Икэда Тиэ, автор книги «Час твоего рассвета. Японский метод планирования жизни и достижения целей», много лет изучала преимущества утренней активности. Она поделилась рекомендациями о том, как научиться просыпаться рано не через силу, а с удовольствием и как продуктивно проводить ранние часы.
Тиэ выделила основные сложности, из-за которых не формируется привычка к раннему подъему или она уже есть, но даже в таком случае человек ничего не добивается:
Невозможность расставить приоритеты
- У человека много дел или много важных проектов, ему нужны только отдых и сон.
- Также зачастую многие люди отмечают, что они работают над проектом, но их начальник не оценивает старания.
Неправильно расставленные приоритеты:
- Начальник постоянно спрашивает, как продвигается проект, но человек пытается хорошо выполнить все задачи, поэтому дедлайн работы постоянно отодвигается.
- Невозможность похудеть: то жесткие диеты, то компульсивное переедание.
- Кто-то хочет уехать из страны и уже даже учит английский, но не оттачивает другие навыки.
Потеря цели по пути движения к ней
- Человек долго ищет модель для подражания, меняя ее каждые полгода.
- Из-за учебы с работой нет никакого понятия, что делать дальше.
- Трата времени только на работу и подработку.
По словам автора, если возникают такие проблемы, то они, вероятно, оказываются в замешательстве. Тиэ говорит, что в таком состоянии человек не понимает, ради чего жить, поэтому следует указке другого человека. Как результат, ему не удается верно расставить приоритеты, он упускает время, когда нужно действовать, или тратит его впустую.
Так, лучше встать на час раньше привычного подъема. Например, если рабочий день начинается в 9:00, можно встать в 8:00 и посвятить время себе. Если же до работы нужно добираться, то можно спланировать весь предстоящий день в автомобиле или поезде.
Вот в чем преимущества «утреннего часа»:
Его легко начать. Достаточно просто изменить привычки. Так, если вставать на час раньше — пытка, то можно выделять час на себя в любое утреннее время, слегка изменив привычки. Например, пить кофе перед работой дома, а не в офисе.
Мозг еще не устал, поэтому может работать быстрее. Из-за большого количества информации в течение дня к вечеру становится все труднее принимать решения, внимание рассеивается, продуктивность падает. Утром же мозг еще не получил дозу новостей и задач, поэтому можно рационально оценить ситуацию и даже составить план действий. Распределение задач в это время суток также проходит лучше по той же причине.
Из-за лимита времени не будет желания лениться. Так как есть всего час, у человека появится мотивация провести его продуктивно и не отвлекаться на ненужные (пока чтодела.
В отсутствии помех легко сконцентрироваться. Здесь важно использовать метод помидора. Суть его в том, что в течение 25 минут следует концентрироваться на работе, а пять — отдыхать. Один цикл «25 минут работы + 5 минут перерыва» — один помидор. Так, в течение одного помидора можно составить список того, что нужно сделать за день, а во время второго распределить эти задачи и приступить к ним после начала рабочего дня. Таким образом повысится производительность труда и появится время для себя.
Ранее специалисты рассказали, чем лучше заниматься утром, днем и вечером.
Анна Морозова