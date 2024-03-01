Секреты жаворонка: как приучить себя просыпаться рано

В отсутствии помех легко сконцентрироваться. Здесь важно использовать метод помидора. Суть его в том, что в течение 25 минут следует концентрироваться на работе, а пять — отдыхать. Один цикл «25 минут работы + 5 минут перерыва» — один помидор. Так, в течение одного помидора можно составить список того, что нужно сделать за день, а во время второго распределить эти задачи и приступить к ним после начала рабочего дня. Таким образом повысится производительность труда и появится время для себя.