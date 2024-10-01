Секреты фокусировки: как избежать отвлечений и эффективно работать

Отключайте их на период выполнения задачи как на компьютере, так и на телефоне, увеличивая время, когда вы не на связи. Давайте себе отдохнуть от многозадачности, иначе потеря контроля над отвлечениями может попросту уничтожить очень много свободного времени, ухудшить настроение и умение сосредоточиваться. Это уже может перерасти в импульсивное поведение и вызвать сложности как в контакте с самим собой, так и в общении с окружающими нас людьми.