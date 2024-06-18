Секреты бортпроводника: как выжить во время долгих перелетов

Давно хотите отправиться на каникулы во Вьетнам или на Мальдивы, но боитесь, что длительное расстояние может стать преградой? Британский бортпроводник с 25-летним опытом работы Крис Мейджор рассказал, что нужно делать, чтобы длительный полет прошел вполне комфортно.
Перекусите перед полетом, а во время него — ложитесь спать
Лучший способ комфортно перенести длительный перелет — лечь спать. Для того, чтобы ничего не отвлекало от сна, рекомендуется заранее приобрести все необходимое: беруши, маску и подушку для сна, а также личный плед, с которым вы будете чувствовать себя комфортно. Такое времяпрепровождение на борту поможет вам отдохнуть перед прибытием, чтобы сразу начать долгожданный отпуск.
Кроме того, поесть стоит перед вылетом, чтобы по прибытию на место в салоне сразу организовать отдых. По словам Мейджор, лучше поспать, чем заставлять себя ужинать в 3 часа ночи, ведь большинство авиакомпаний не уделяют особого внимания организации питания пассажиров, их акклиматизации и пересечению часовых поясов.
Чтобы взбодриться после сна в самолете — почистите зубы
По словам Мейджор, чтобы прийти в себя после длительного сна на борту самолета, нужно умыться и почистить зубы. Это поможет организму почувствовать себя в привычном ритме и осознать факт пробуждения.
Сделайте небольшую разминку
Сидеть в одном и том же положении в течение нескольких часов подряд неудобно, но не всегда есть возможность встать и потянуться. Возможно, включен индикатор «Пристегните ремни» или вы не хотите беспокоить соседа по сиденью. Однако даже простое шевеление пальцами ног, сидя на своем месте, имеет смысл.
Двигайтесь на своем месте, шевелите ногами и покачивайтесь, чтобы разогнать кровь. Если у вас проблемы с кровообращением, обязательно проконсультируйтесь со своим врачом перед полетом.
Берите тапочки в полет
Чтобы чувствовать себя лучше во время длительных перелетов, обязательно нужно снимать обувь, чтобы не препятствовать нормальному кровоснабжению. На замену кроссовкам, туфлям и обтягивающим босоножкам всегда можно взять одноразовые тапочки, которые легко поместятся в любую ручную кладь.
Боитесь турбулентности — садитесь в «нос» самолета
В передней части самолета турбулентность ощущается не так сильно, как в остальном салоне. При длительном перелете лучше переплатить за место, чтобы предотвратить неприятные ощущения, возникшие из-за воздушных ям.
Вы можете стоять спереди и ничего не чувствовать, в то время, как сзади все подпрыгивает в разные стороны.
Возьмите с собой перекус
Если у вас диагностирован диабет или вам нужно перекусить перед тем, как выпить лекарство на борту, обязательно возьмите с собой что-то из еды. На любых рейсах подача продуктов во время взлета, занимающего около часа, запрещена. Если вдруг появится турбулентность, еду также не будут подавать. Кроме того, закуски могут быть полезны, если вы не захотите, чтобы прерывали ваш сон из-за подачи еды: так вы сможете самостоятельно контролировать свои потребности.
Не нервничайте, когда летите с маленькими детьми
Мейджор считает, что стресс во время полетов передается от родителей к детям. Чтобы полет прошел максимально комфортно, заранее объясните ребенку, что вам предстоит, а во время всей поездки ведите себя максимально спокойно. Ребенок почувствует, что вам комфортно и не будет переживать. Также можно взять с собой в самолет любимые игрушки и домашнее одеяло. Это поможет ребенку чувствовать себя уютнее в непривычной обстановке.
Если вдруг ребенок начнет плакать на борту, постарайтесь не нервничать и не бойтесь обращаться за помощью к бортпроводникам. По словам Мейджор, на борту всегда есть сотрудник, который обучен быстро успокаивать детей.
Боитесь летать — узнайте больше о самолетах
По опыту Мейджора, те, кто боится летать, беспокоятся либо из-за отсутствия контроля (и страха крушения), либо из-за непривычной среды. Чтобы чувствовать себя комфортнее во время полета, заранее ознакомьтесь с механикой самолета, прочитайте интересные факты о полетах и посмотрите статистику крушений — она минимальна. Лучшая осведомленность поможет вам чувствовать себя комфортнее. Также можно посмотреть позитивные фильмы, где присутствуют сцены с авиаперелетом, чтобы визуализировать ситуацию. Важно: не нужно смотреть фильмы об авиакатастрофах перед полетом.
Советы кажутся очень полезными, но к ним также стоит добавить, что на борту не нужно употреблять алкоголь, а перед вылетом — есть суши в аэропорту. Хорошего полета!
Кристина Корчанова