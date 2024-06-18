Секреты бортпроводника: как выжить во время долгих перелетов

Если у вас диагностирован диабет или вам нужно перекусить перед тем, как выпить лекарство на борту, обязательно возьмите с собой что-то из еды. На любых рейсах подача продуктов во время взлета, занимающего около часа, запрещена. Если вдруг появится турбулентность, еду также не будут подавать. Кроме того, закуски могут быть полезны, если вы не захотите, чтобы прерывали ваш сон из-за подачи еды: так вы сможете самостоятельно контролировать свои потребности.