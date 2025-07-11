Секретный план бундесвера: как Германия готовится к войне с Россией

Среди немецких военных аналитиков есть мнение о том, что противостояние с НАТО с Россией может начаться в Прибалтике уже к 2027 году. Видимо такой сценарий кажется германским политикам вероятным, так как в феврале 2024-го между Германией, Польшей и Нидерландами подписан специальный договор, учреждающий специальный «транспортный коридор» для переброски войск и военной техники на восток. В мае 2025 года Германия официально сформировала 45-ю бронетанковую бригаду, дислоцировав ее на постоянной основе в Литве — впервые после Второй мировой войны. Ее полная боеготовность ожидается как раз к 2027 году.