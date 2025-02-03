Секретные туннели времен Второй мировой войны откроют для публики

Тайную сеть туннелей под Лондоном (Великобритания) к началу 2028 года превратят в музей и развлекательное пространство, — пишет CNN.
Известно, что туннели Kingsway Exchange были построены в 1940-х годах примерно в 40 метрах под станцией метро Chancery Lane (Лондон, Великобритания), чтобы защитить лондонцев от бомбардировок во время Второй мировой войны. Туннели были открыты для широкой публики исключительно на период «Блица». В последующие годы там располагалась резиденция британского руководителя сверхсекретных специальных операций.
Недавно Ангус Мюррей, исполнительный директор лондонских туннелей, официально одобрил проект реконструкции Kingsway Exchange стоимостью $149 млн (~ 14, 9 млрд рублей). Теперь планируется, что некогда тайные музеи станут самой яркой достопримечательностью Великобритании в память о «Блице».
Сообщается, что пространство музея будет поделено на тематические зоны, которые отразят различные этапы существования Kingsway Exchange. При этом оригинальные элементы, такие как генераторы, трубы и панели управления, будут сохранены, чтобы посетители могли в полной мере прочувствовать атмосферу прошлого.
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