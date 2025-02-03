Секретные туннели времен Второй мировой войны откроют для публики

Известно, что туннели Kingsway Exchange были построены в 1940-х годах примерно в 40 метрах под станцией метро Chancery Lane (Лондон, Великобритания), чтобы защитить лондонцев от бомбардировок во время Второй мировой войны. Туннели были открыты для широкой публики исключительно на период «Блица». В последующие годы там располагалась резиденция британского руководителя сверхсекретных специальных операций.