Секрет мозга. Существует ли «извилина гениальности» и как улучшить память

Сергей Иллариошкин: — Исследования мозга неординарных людей начались в 1924 году, когда умер основатель советского государства Ленин. После смерти вождя возникла идея исследовать его мозг, чтобы найти там «субстрат гениальности». Эта смелая идея была вполне созвучна революционному энтузиазму того времени. Из Германии был приглашён Оскар Фогт, выдающийся немецкий нейроморфолог. Он привёз уникальное оборудование (в первую очередь так называемый микротом) и с его помощью делал тонкие срезы вещества мозга. Сначала исследования велись в созданной для этих целей лаборатории по изучению мозга Ленина — она так и называлась. А потом, в 1928 году, на её базе был организован уже и Институт мозга.