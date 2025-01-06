Секрет духа Нового года. Почему «не взлетают» сиквелы новогодних фильмов?

Что происходит с главными героями «Иронии судьбы»? Примерно то же самое. Женя Лукашин — феерический эгоист и маменькин сынок, который всерьёз опасается создания семьи: «Я уже делал предложение одной женщине. К моему великому изумлению, она согласилась. Но когда я представил себе, что она будет жить в моей комнате, и каждый день мелькать у меня перед глазами… Туда-сюда, туда-сюда… Я не выдержал… “Надя Шевелёва если и лучше, то самую малость. Она живёт по инерции, к Ипполиту нежных чувств не испытывает, а создать с ним семью планирует из чисто прагматических соображений. Ну, потому что вроде как надо. А по ходу дела происходит что? Правильно. Оба героя преображаются, отбрасывают эгоизм и прагматику. Любовь. Семья. Новый год.