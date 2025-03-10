Секрет античных женских платьев раскрыли историки

По словам сотрудников музея, «драпировка» — это ключевое слово для описания нарядов гречанок. Они умели из одного-двух отрезов ткани собрать настоящее, конструктивно сложное платье. По сути, в античности женщины бесконечно упражнялись в мастерстве драпировки, создавая удобные варианты для разных ситуаций. В результате наряд для приема гостей легко преобразовывался, например, в танцевальный костюм. В этом и был его секрет.
В Древней Греции своего рода «пиком моды» долгое время считался пеплос. Это большой прямоугольный кусок ткани, отогнутый по верхнему краю и сложенный продольно. Он обязательно закреплялся застежками на плечах и руках, а на поясе — геракловым узлом.
«При этом правый край пеплоса обычно оставался свободно задрапированным и ничем не скрепленным. Это делалось для того, чтобы не сковывать движений», — объяснили специалисты.
Чтобы сделать наряд еще более свободным, подчеркивающий фигуру пояс отвязывали. Это практиковалось, например, при занятиях танцами или музыкой. Подобные сюжеты можно наблюдать на древней расписной керамике.
Второй способ превратить куски ткани в изысканное платье — создание так называемого хитона. Его конструкция несколько сложнее, чем у пеплоса. Для этого использовали два отреза ткани, сложенные продольно и закрепленные на плечах застежками.
Дополняли хитон пояс из кожи или ткани и шарф («калиптра»). Для выхода на улицу костюмы (и пеплосы, и хитоны), как правило, покрывали своеобразным плащом — гиматием. Верхняя одежда представляла собой большой задрапированный отрезок ткани. Он укрывал все тело, кроме рук и лица.
Есть мнение, что древние греки любили светлую одежду. Но это не совсем так. Иные наряды отличались яркими красками.
«Мы зачастую представляем себе античность в оттенках белого. На самом деле греки очень любили яркие цвета, в том числе и в одежде. Ткани, из которых делали хитоны и пеплосы, разнообразно окрашивали и вышивали», — отметили историки Эрмитажа.
Кстати, неслучайно на артефактах античной эпохи представлены образы женщин в изысканных нарядах, которых отличает подчеркнутая стройность. Костюм как раз выглядел легким и просторным именно на изящной дамской фигуре. Дело в том, что в Древней Греции, особенно в Афинах, эталоном красоты считалась женщина «без лишнего веса»: не слишком худая, но и не полная, с несколько округлыми формами.
Греки считали, что женщина с хорошей фигурой обладает и идеальной душой. Воплощением представлений греков о красоте стали скульптуры богинь — Афродита Книдская, Венера Милосская. Кстати, параметры Афродиты не так уж далеки от современных идеальных пропорций. При росте 164 см окружность ее талии составляла 69 см, груди — 86 см, бедер — 93 см.
Форма лица и волосы также имели значение. Маленькое овальное лицо с прямым носом, большими глазами, четкой округлой линией бровей считалось красивым. Небольшой подбородок и низкий лоб — тоже важные параметры идеального образа. Самыми красивыми называли обладательниц волнистых светлых волос. Отмечается также, что женщины не слишком яркой внешности подводили глаза и брови, пользовались румянами, носили парики. В общем, меняли себя по возможности.
В представителях сильного пола ценились как внешняя красота (неслучайно имя Аполлона, златокудрого сына Зевса, в наши времена стало нарицательным для любого красавца-мужчины), так и сила, и ловкость. Большое значение имел рост. Так, Аристотель писал: «В большом теле заключена красота, а маленькие могут быть изящными и пропорционально сложенными, но не прекрасными».