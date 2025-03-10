Секрет античных женских платьев раскрыли историки

Кстати, неслучайно на артефактах античной эпохи представлены образы женщин в изысканных нарядах, которых отличает подчеркнутая стройность. Костюм как раз выглядел легким и просторным именно на изящной дамской фигуре. Дело в том, что в Древней Греции, особенно в Афинах, эталоном красоты считалась женщина «без лишнего веса»: не слишком худая, но и не полная, с несколько округлыми формами.