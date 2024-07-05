Съеденное в 40 лет может повлиять на качество жизни в 70 лет

Здоровое питание в среднем возрасте помогает человеку сохранить здоровье в 70 лет. Это показало исследование ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана в США.
Специалисты изучили данные о зоровье и питании более 100 тысяч человек, за которыми наблюдали 30 лет.
При этом регулярное потребление трансжиров, натрия, красного и обработанного мяса мешает сохранять здоровье в 70 лет.
По данным исследователей, участники, соблюдающую здоровую диету с 40 лет и далее, на 43−84% чаще сохраняли хорошее физическое и умственное здоровье к 70 годам по сравнению с теми, кто плохо питался.
«Наше исследование предоставляет доказательства того, что диетические рекомендации должны учитывать не только профилактику болезней, но и продвижение общего здорового старения как долгосрочной цели», — сказала доктор Анна-Жюли Тесье, одна из авторов исследования.
Эксперты отмечают, что связь между диетой и здоровым старением оставалась заметной даже с учетом физической активности и других факторов, влияющих на здоровье.
Дальнейшие испытания могут помочь выяснить возможные последствия перехода на здоровую диету в более позднем возрасте.
Кстати, многие полагают, что сохранить молодость помогает коллаген. Ранее врач объяснил, так ли это на самом деле.
Айгуль Сабитова