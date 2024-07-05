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Съеденное в 40 лет может повлиять на качество жизни в 70 лет

Что нужно есть, чтобы сохранить здоровье на долгие годы?

Источник: Freepik

Здоровое питание в среднем возрасте помогает человеку сохранить здоровье в 70 лет. Это показало исследование ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана в США.

Специалисты изучили данные о зоровье и питании более 100 тысяч человек, за которыми наблюдали 30 лет.

Оказалось, что частое потребление фруктов, овощей, цельных злаков, ненасыщенных жиров, орехов, бобовых и обезжиренных молочных продуктов повышает шансы на здоровое старение.

При этом регулярное потребление трансжиров, натрия, красного и обработанного мяса мешает сохранять здоровье в 70 лет.

По данным исследователей, участники, соблюдающую здоровую диету с 40 лет и далее, на 43−84% чаще сохраняли хорошее физическое и умственное здоровье к 70 годам по сравнению с теми, кто плохо питался.

«Наше исследование предоставляет доказательства того, что диетические рекомендации должны учитывать не только профилактику болезней, но и продвижение общего здорового старения как долгосрочной цели», — сказала доктор Анна-Жюли Тесье, одна из авторов исследования.

Эксперты отмечают, что связь между диетой и здоровым старением оставалась заметной даже с учетом физической активности и других факторов, влияющих на здоровье.

Дальнейшие испытания могут помочь выяснить возможные последствия перехода на здоровую диету в более позднем возрасте.

Кстати, многие полагают, что сохранить молодость помогает коллаген. Ранее врач объяснил, так ли это на самом деле.

Айгуль Сабитова