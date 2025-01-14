«Сдесь» или «здесь»: как правильно пишется слово

Слово «здесь» употребляется в речи достаточно часто. Согласно «Частотному словарю современного русского языка» под редакцией О. Ляшевской и С. Шарова, оно стоит на 117-м месте среди всех лемм и встречается в среднем около 800 раз на один миллион слов (1). Но, несмотря на такое активное употребление, в его первой букве нередко допускают ошибку. Для того чтобы не выглядеть невеждой, важно раз и навсегда запомнить верное написание. Вместе с репетитором по русскому языку разберемся, почему может возникнуть ошибка и как правильно писать: «сдесь» или «здесь».
Как писать слово по правилам русского языка: «сдесь» или «здесь»
Единственный правильный вариант написания — «здесь». К сожалению, проверочных слов для этого наречия нет. Его необходимо просто запомнить. А еще в этом случае вполне подходит так любимое многими правило «как слышится, так и пишется»: в начале слова «здесь» достаточно трудно произнести глухой звук С, ведь вторая буква — звонкая Д.
Происхождение слова «здесь»
Для того чтобы разобраться в этимологии, то есть происхождении слова «здесь», заглянем в «Этимологический онлайн-словарь русского языка» А. Семенова (2). В нем говорится, что слово «здесь» берет свое начало от древнерусского «сьдесе», употребляемого в летописях с XIV века, и праславянского «sьde» (здесь).
В современном русском языке также существует слово, произошедшее от рассмотренного нами наречия: прилагательное «здешний». Оно обозначает признак, основанный на происхождении или местоположении человека или предмета, и пишется так же, как и «здесь», — с буквой З в начале.
Примеры правильного написания слова «здесь»
Самый простой и удобный способ запомнить верное написание любого слова — как можно активнее использовать его в письменной речи, то есть «запоминать глазами». Люди, читающие много книг, например, часто пишут правильно не из-за того, что знают все правила русского языка, а благодаря насмотренности: верное написание само собой откладывается в памяти. Составим несколько предложений и прочтем их, чтобы запомнить, как пишется слово «здесь».
1. Сегодня здесь пройдет встреча любителей собак.
2. Я буду здесь жить!
3. Зачем здесь замок?
4. Здесь вам не детский сад!
5. Я уже бывал здесь в детстве.
Почему слово «здесь» часто пишут с ошибкой
Частая причина ошибки в слове «здесь» — его написание по аналогии с некоторыми другими словами русского языка. Например, оно может встать в один ряд с наречиями «справа», «слева» и прочими. Но такой подход неверен, так как в словах «справа» и «слева» с- — это приставка, а в слове «здесь» приставки нет: оно состоит только из корня.
Советы эксперта, как запомнить верное написание слова
— Для запоминания верного написания слова «здесь» можно провести его разбор по составу, — говорит Елена Павлова, онлайн-репетитор по русскому языку. — В современном русском языке «здесь» целиком представляет собой корень. Начальная З не является приставкой и ею быть не может, так как в русском языке приставки з- не существует.
Чтобы было проще запомнить правильный вариант, эксперт советует воспользоваться мнемотехникой и приводит такой пример:
Пусть никто никогда не забудет,
Что З приставкой не была и не будет.
-десь, -доровье, -дание —
Нет в них содержания.
Тест на правильное написание слова «здесь»
Как бы мы ни старались писать правильно, от ошибок в письменной речи не застрахован никто: усталость, занятость каким-то делом или другие отвлекающие факторы могут сыграть злую шутку с нашей грамотностью. Но тем не менее можно тренировать языковую насмотренность и умение писать верно без раздумий, по наитию.
Мы составили несколько заданий со словом «здесь», чтобы нужный вариант запомнился раз и навсегда.
1. В каждом предложении пропущена буква З в слове «здесь». Вставьте букву З в правильное место.
Я оставил свои вещи… десь на столе.
Мы встретимся… десь.
Ты знаешь, где… десь находится магазин?
2. Перепишите следующие предложения, исправив ошибки в написании слова «здесь».
Я не знаю, где здеся находится библиотека.
Он сказал, что будет ждать нас здеь.
Мы всегда встречаемся здеся после школы.
3. Составьте предложения, используя слово «здесь». Обратите внимание на контекст.
(Где) я оставил свои ключи?
Мы можем встретиться (где).
(Где) находится ближайшая аптека?
4. Вставьте слово «здесь» в предложения, где оно должно быть.
Я оставил свои вещи ….
Мы встретились …, как и договаривались.
Ты можешь найти книгу … на столе.
Она живет …, недалеко от парка.
Список источников
1. Ляшевская О., Шаров С. Новый частотный словарь русской лексики. 2009.
2. Семенов А. Этимологический онлайн-словарь русского языка.
Автор: Анастасия Полищук
Эксперт: Елена Павлова, онлайн-репетитор по русскому языку