«Сдесь» или «здесь»: как правильно пишется слово

Слово «здесь» употребляется в речи достаточно часто. Согласно «Частотному словарю современного русского языка» под редакцией О. Ляшевской и С. Шарова, оно стоит на 117-м месте среди всех лемм и встречается в среднем около 800 раз на один миллион слов (1). Но, несмотря на такое активное употребление, в его первой букве нередко допускают ошибку. Для того чтобы не выглядеть невеждой, важно раз и навсегда запомнить верное написание. Вместе с репетитором по русскому языку разберемся, почему может возникнуть ошибка и как правильно писать: «сдесь» или «здесь».