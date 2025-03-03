России, конечно, невыгодно становиться между американским молотом и китайской наковальней, но и свои интересы в соглашении у нас тоже есть. Прежде всего сделка по редкоземельным металлам позволит улучшить российско-американские отношения. А значит, и добиться решения вопроса с Украиной, чьи вооруженные силы целиком зависят от западных поставок и финансирования. Во-вторых, договор позволит восстановить экономические связи и способствует отмене санкций. Не исключен даже приток иностранных инвестиций, связанных с расширением добычи редкоземельных металлов. Такое в истории России уже происходило — в конце 19-го века Франция и другие европейские страны активно вкладывали средства в разработку месторождений на Донбассе. В результате этого возникло несколько городов, в том числе Донецк, столица ДНР.



Резюмируя, можно отметить, что сделка по редкоземельным ресурсам может как принести выгоды России, играющей на противоречиях США и Китая, так и поставить страну в невыгодное положение меж двух экономических гигантов.