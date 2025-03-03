Сделка Киева и Вашингтона по редкоземельным ресурсам провалилась: что ждет российские недра

По данным западных журналистов, на разрыве сделки после неподобающего поведения украинского политика настоял Трамп.
Зачем США стремятся получить редкоземельные металлы?
Американцев эти металлы интересуют из-за того, что они крайне востребованы в высокотехнологичных производственных процессах. Речь идет прежде всего про производство различной электроники, в том числе, оборонного назначения. Учитывая современные военные реалии, с миллионами дронов, интерес к редкоземельным металлам понятен. Китай во многом благодаря большому количеству собственных редкоземельных металлов смог создать прочную отечественную микроэлектронную промышленность. Производствам в Китае банально не надо закупать необходимые ресурсы за границей, все есть в одной стране.
Какие редкоземельные металлы есть в России?
Россия обладает значительными запасами редкоземельных металлов. В частности, лантаном, церием, неодимом, и еще рядом элементов. При этом по объемам добычи мы все равно в 69 раз уступаем Китаю, и в 12 раз — США. Российские месторождения, таким образом, интересуют американцев как дополнение к тому, что уже вырабатывается самими США.
Объемы запасов редкоземельных металлов в РФ
Несмотря на сравнительно небольшую добычу, запасы редкоземельных в России весьма велики. По оценкам экспертов, они составляют около 12 миллионов тонн. Их выработка может быть кратно увеличена с помощью иностранных средств.
Какие компании занимаются добычей редкоземельных металлов
Добычей редкоземельных металлов в России сейчас занимаются несколько крупных компаний:
- АО «Соликамский магниевый завод»: специализируется на добыче и переработке редкоземельных металлов.
- ОАО «Северсталь»: активно развивает проекты по добыче редкоземельных элементов.
- ГК «Росатом»: участвует в разработке месторождений и производстве редкоземельных металлов.
- АО «ТВЭЛ»: занимается добычей и переработкой редкоземельных элементов для атомной промышленности.
Потенциал сделки с Трампом: что хотят американцы, что может предложить Россия
Потенциальная сделка по редкоземельным ресурсам выгодна США, прежде всего, в контексте противостояния с Китаем. В свой прошлый президентский срок Трамп активно продвигал идею торговой блокады Поднебесной, а также вывоза американских производств обратно на родину. Для этого Америка должна как-то компенсировать ту выработку редкоземельных металлов, которая есть в Китае. А это 69% от общемировой добычи.
России, конечно, невыгодно становиться между американским молотом и китайской наковальней, но и свои интересы в соглашении у нас тоже есть. Прежде всего сделка по редкоземельным металлам позволит улучшить российско-американские отношения. А значит, и добиться решения вопроса с Украиной, чьи вооруженные силы целиком зависят от западных поставок и финансирования. Во-вторых, договор позволит восстановить экономические связи и способствует отмене санкций. Не исключен даже приток иностранных инвестиций, связанных с расширением добычи редкоземельных металлов. Такое в истории России уже происходило — в конце 19-го века Франция и другие европейские страны активно вкладывали средства в разработку месторождений на Донбассе. В результате этого возникло несколько городов, в том числе Донецк, столица ДНР.
Резюмируя, можно отметить, что сделка по редкоземельным ресурсам может как принести выгоды России, играющей на противоречиях США и Китая, так и поставить страну в невыгодное положение меж двух экономических гигантов.
Александр Ставрин