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Сделка Киева и Вашингтона по редкоземельным ресурсам провалилась: что ждет российские недра

В ходе переговоров между Зеленским и Трампом, прошедших в Белом доме, началась перепалка и сделка о добыче украинских редкоземельных металлов не была подписана.

По данным западных журналистов, на разрыве сделки после неподобающего поведения украинского политика настоял Трамп.

Источник: РИА "Новости"

Зачем США стремятся получить редкоземельные металлы?

Американцев эти металлы интересуют из-за того, что они крайне востребованы в высокотехнологичных производственных процессах. Речь идет прежде всего про производство различной электроники, в том числе, оборонного назначения. Учитывая современные военные реалии, с миллионами дронов, интерес к редкоземельным металлам понятен. Китай во многом благодаря большому количеству собственных редкоземельных металлов смог создать прочную отечественную микроэлектронную промышленность. Производствам в Китае банально не надо закупать необходимые ресурсы за границей, все есть в одной стране.

Источник: РИА "Новости"

Какие редкоземельные металлы есть в России?

Россия обладает значительными запасами редкоземельных металлов. В частности, лантаном, церием, неодимом, и еще рядом элементов. При этом по объемам добычи мы все равно в 69 раз уступаем Китаю, и в 12 раз — США. Российские месторождения, таким образом, интересуют американцев как дополнение к тому, что уже вырабатывается самими США.

Источник: РИА "Новости"

Объемы запасов редкоземельных металлов в РФ

Несмотря на сравнительно небольшую добычу, запасы редкоземельных в России весьма велики. По оценкам экспертов, они составляют около 12 миллионов тонн. Их выработка может быть кратно увеличена с помощью иностранных средств.

Источник: РИА "Новости"

Какие компании занимаются добычей редкоземельных металлов

Добычей редкоземельных металлов в России сейчас занимаются несколько крупных компаний:

  • АО «Соликамский магниевый завод»: специализируется на добыче и переработке редкоземельных металлов.
  • ОАО «Северсталь»: активно развивает проекты по добыче редкоземельных элементов.
  • ГК «Росатом»: участвует в разработке месторождений и производстве редкоземельных металлов.
  • АО «ТВЭЛ»: занимается добычей и переработкой редкоземельных элементов для атомной промышленности.

Источник: РИА "Новости"

Потенциал сделки с Трампом: что хотят американцы, что может предложить Россия

Потенциальная сделка по редкоземельным ресурсам выгодна США, прежде всего, в контексте противостояния с Китаем. В свой прошлый президентский срок Трамп активно продвигал идею торговой блокады Поднебесной, а также вывоза американских производств обратно на родину. Для этого Америка должна как-то компенсировать ту выработку редкоземельных металлов, которая есть в Китае. А это 69% от общемировой добычи.

Россия в данном случае может стать одним из инструментов Трампа по борьбе с Китаем. Но объемы российских и китайских редкоземельных недр, конечно, несравнимы.

России, конечно, невыгодно становиться между американским молотом и китайской наковальней, но и свои интересы в соглашении у нас тоже есть. Прежде всего сделка по редкоземельным металлам позволит улучшить российско-американские отношения. А значит, и добиться решения вопроса с Украиной, чьи вооруженные силы целиком зависят от западных поставок и финансирования. Во-вторых, договор позволит восстановить экономические связи и способствует отмене санкций. Не исключен даже приток иностранных инвестиций, связанных с расширением добычи редкоземельных металлов. Такое в истории России уже происходило — в конце 19-го века Франция и другие европейские страны активно вкладывали средства в разработку месторождений на Донбассе. В результате этого возникло несколько городов, в том числе Донецк, столица ДНР.

Резюмируя, можно отметить, что сделка по редкоземельным ресурсам может как принести выгоды России, играющей на противоречиях США и Китая, так и поставить страну в невыгодное положение меж двух экономических гигантов.

Александр Ставрин