«Сделать» или «зделать»: как правильно пишется

— Правописание некоторых приставок (приставки пре-/при-; приставки, оканчивающиеся на З/С, в расчет не берутся) определяется простым правилом: необходимо запомнить, что есть только один вариант написания и нет альтернативного. Например: есть только приставка с- и нет з- («сбавить», «сбить»), есть под- и нет пот- («подтолкнуть», «подтащить»), есть об- и нет оп- («обхватить», «обтесать»), — поясняет эксперт.