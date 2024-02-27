Сделано заранее. Иммунолог рассказала, чем может быть вреден хлеб в нарезке

Хлебом в нарезке сегодня никого не удивить. Многие даже специально и принципиально выбирают именно такой вариант. Ведь кусочки одинаковые по размеру, уже порезанные, ничего не надо — бери и накладывай на стол. Но вот стоит ли, не вреден ли такой хлеб? Об этом aif.ru рассказала врач-аллерголог-иммунолог высшей категории, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина.