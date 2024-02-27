Сделано заранее. Иммунолог рассказала, чем может быть вреден хлеб в нарезке

Хлебом в нарезке сегодня никого не удивить. Многие даже специально и принципиально выбирают именно такой вариант. Ведь кусочки одинаковые по размеру, уже порезанные, ничего не надо — бери и накладывай на стол. Но вот стоит ли, не вреден ли такой хлеб? Об этом aif.ru рассказала врач-аллерголог-иммунолог высшей категории, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина.
Именно этот факт становится причиной того, что внутри мешка или пакета, в котором лежит такая нарезка хлеба, начинает образовываться конденсат. Это происходит, если не предусмотрено возможности проветривания. Такое состояние хлеба рискует стать причиной того, что на нарезке начинает работать очень активно процесс зарождения и быстрого распространения плесени.
Кроме того, при нарезании хлеба на комбинатах используются специальные ножи. Эти ножи периодически проходят обработку маслом, чтобы они не рвали продукт, а оставляли ровные разрезы, без крошек и слипаний. Бывает, что это масло оказывается не самого лучшего качества, кроме того, дополнительно могут использоваться и консерванты.
Можно выделить несколько основных минусов хлеба в нарезке. Так, первый пункт — это большая площадь поражения плесенью, так как область открытая. Второй пункт — наличие масел и консервантов, которые могут остаться на ломтиках при нарезке.
Но если соблюдать и контролировать сроки производства, а также четко выполнять правила хранения, указанные производителем, то периодическое употребление в пищу такого варианта продукта не нанесет вреда здоровью.