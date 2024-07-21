Сделал — не сожалей: пять способов принять верное решение

Делая какой-либо выбор, мы основываемся на двух моментах — собственном опыте и представлениях о том, к чему наше решение приведет в будущем. Однако придется ли нам по вкусу конечный результат, мы не знаем и предугадать не можем. Соответственно, запоздалые сожаления и переживания по поводу того, что нужно было поступать по-другому, здесь совершенно ни к чему. Заглянуть в будущее мы не можем, а значит, и корить себя не за что.