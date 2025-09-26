Сдают всем подряд. Выяснилась правда про замок Пугачевой в деревне Грязь

Чем не повод съездить в деревню и посмотреть, что сейчас происходит с замком, как он выглядит спустя годы запустения, а заодно выяснить, каково соседям жить рядом с этим особняком? Корреспондент aif.ru взял да и поехал.
Гробовая тишина
Особняк находится в 40 километрах от Москвы по Рублево-Успенскому шоссе. Как только выезжаешь из высокоэтажного мегаполиса, тут же попадаешь в мир загородной роскоши и изобилия. Куда не повернешь голову по пути, кругом вывески с «шале», «люкс», «лакшери».
Проезжая элитные поселки, шикарные дома, ожидаешь увидеть такую же обстановку в деревне Грязь, где когда-то жила бывшая примадонна.
Но на деле, проехав Барвиху, Жуковку и другие поселки, излюбленные элитой, попадаешь в обычные, региональные деревушки с маленькими домами, простыми машинами и бабушками, которые торгуют у обочины срезанными в огороде гладиолусами.
В самой деревне со звучным названием Грязь сейчас удивительная тишина. Практически гробовая. На улицах почти нет людей, в окнах домов не горит свет, кажется, что жизнь здесь давно остановилась.
Такая же обстановка и вокруг замка Галкина и Пугачевой. За высоченным забором и десятками камер, что отделяют соседей и зевак от дома Пугалкиных, — абсолютная тишина. Не слышно ни сотрудников, ни уборщиков, никого.
Света в окнах нет, голосов за забором не слышно. Единственное, что говорит о жизни внутри, — это работающие камеры видеонаблюдения и светящиеся красным огоньки на одной из башен дома.
Подсмотреть, что происходит на участке, — практически нереально. За каменным забором — плотная живая изгородь из туй, кустарников и декоративного винограда. Но местные говорят, что даже после отъезда семьи из дома рутинную тишину в замке иногда все же нарушают.
«Периодически сюда дочь её, Орбакайте, приезжает. На праздники, корпоративы. Так что жизнь там все-таки есть. Кроме того, соседи говорят, что дом сдают в аренду иногда. Видимо, для событий каких-то. Потому что периодически люди какие-то приезжают», — говорит коренной житель деревни Игорь.
В деревне, кстати, кроме дома Пугачёвой и Галкина, есть особняки и других «звездных обитателей».
По праздникам дарила водку со своей фотографией
Как рассказывает Игорь, жить когда-то по соседству с семейством, было не особо хлопотно. Под Новый год дети певицы Лиза и Гарри разносили по соседям сладкие гостинцы, а от Аллы взрослым доставалась бутылка водки с ее изображением.
«Катались на великах по деревне, гуляли. Вообще, жили как простые люди. Я даже помню, как-то жарил шашлыки у друга в гараже, который стоит прямо напротив их забора. Так пепел попадал к ним на участок. Алка сама вышла из дома к нам, правда, с двумя телохранителями, и попросила перенести мангал подальше от забора», — говорит Игорь и добавляет, мол плохо только, что внимания к деревне много.
«Устали все жители от любопытных. Каждый день чуть ли не толпами приезжают. Иногда экскурсии целыми автобусами прибывают», — продолжает сосед Пугачевой.
Напомним, что несколько лет назад замок в Грязи пытались продать. Но покупателя на «сложный» объект не нашли. Сейчас там только наемные работники, которые следят за хоромами, и охрана.
А дом потихоньку приходит в упадок. Даже неприступный забор начинает рушиться. На крыше замка появились тусклые пятна, а облицовка дома меняет свой естественный цвет из-за ржавчины и плесени.
