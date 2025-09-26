Сдают всем подряд. Выяснилась правда про замок Пугачевой в деревне Грязь

«Катались на великах по деревне, гуляли. Вообще, жили как простые люди. Я даже помню, как-то жарил шашлыки у друга в гараже, который стоит прямо напротив их забора. Так пепел попадал к ним на участок. Алка сама вышла из дома к нам, правда, с двумя телохранителями, и попросила перенести мангал подальше от забора», — говорит Игорь и добавляет, мол плохо только, что внимания к деревне много.