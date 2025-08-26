Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов выпускница Яшмолкина поступила в ВШЭ

Единственная в 2025 году сдавшая ЕГЭ на максимальные 400 баллов выпускница Надежда Яшмолкина поступила в Высшую школу экономики (НИУ ВШЭ), пишет «РИА Новости» со ссылкой на вуз. Она будет учиться по программе «Прикладная математика и информатика» (ПМИ).
«На ПМИ мы стараемся сочетать гибкость обучения с глубиной, фундаментальностью подготовки будущих исследователей. Студенты могут выбирать углубленные версии курсов по математике и программированию, дополнять свое обучение факультативами. Далее появляются курсы по выбору», — отметил Евгений Соколов, академический руководитель программы, руководитель департамента больших данных и информационного поиска факультета компьютерных наук.
По его словам, набиравшие максимальные баллы на ЕГЭ студенты всегда показывали хорошие результаты на направлении ПМИ.
«Они талантливы и имеют выдающиеся способности к обучению. Я искренне рад, что Надежда выбрала нашу программу, и уверен, что она сможет реализовать здесь весь свой потенциал», — уточнил Соколов.
В публикации добавили, что девушка выбирала между несколькими вузами. Ранее телеграм-канал «Первый университетский» сообщал, что она сдала дополнительное вступительное испытание по математике в МГУ на 100 баллов из 100. Яшмолкина подала заявление для учебы на факультете вычислительной математики и кибернетики, но, как следовало из списков Центральной приемной комиссии, на 5 августа в МГУ ее согласия на зачисление не было. Это означало, что девушка могла выбрать другой вуз.
Московская школьница Надежда Яшмолкина — выпускница школы № 1514 на юго-западе Москвы, она получила высший балл по каждому из четырех предметов на ЕГЭ: русскому языку, профильной математике, информатике и физике.
В начале июля Яшмолкину пригласили на стажировку в команде цифровой платформы Max. К 2 июля выпускница уже встретилась с экспертами компании и узнала о том, какие есть возможности для развития в IT-сфере, благодаря проектам VK Education. Сотрудники поделились с ней своим опытом и объяснили, как стали частью команды VK.