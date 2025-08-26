Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов выпускница Яшмолкина поступила в ВШЭ

В публикации добавили, что девушка выбирала между несколькими вузами. Ранее телеграм-канал «Первый университетский» сообщал, что она сдала дополнительное вступительное испытание по математике в МГУ на 100 баллов из 100. Яшмолкина подала заявление для учебы на факультете вычислительной математики и кибернетики, но, как следовало из списков Центральной приемной комиссии, на 5 августа в МГУ ее согласия на зачисление не было. Это означало, что девушка могла выбрать другой вуз.