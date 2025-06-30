Сдача биометрии остается добровольной процедурой, заявили в Госдуме

«В сети наблюдается распространение слухов о якобы обязательной регистрации биометрии, которую планирует ввести Минцифры. Хотел бы дать разъяснения со своей стороны: сдача биометрии остаётся добровольной процедурой. Иные утверждения на этот счёт — ложь. Более того, законодательно запрещена дискриминация тех, кто отказывается от этой процедуры. То есть, не допускается даже косвенное принуждение к сдаче биометрии», — написал он в своем Telegram-канале.