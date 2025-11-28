SCMP: компанию-подрядчика предупреждали о рисках за неделю до пожара в ЖК в Гонконге

Кроме того, по словам бывшего начальника службы безопасности ЖК, он и другие жильцы видели, как рабочие курили в общественных местах жилого комплекса, в том числе во время работы на строительных лесах. Система пожарной безопасности и оповещения, в свою очередь, всегда была отключена, иначе работникам было неудобно выходить из здания через пожарные выходы.