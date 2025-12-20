SCMP: число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 161

Об этом сообщает газета South China Morning Post.
«В результате пожара в районе Тай По в Гонконге подтверждена гибель ещё одного человека, в результате чего общее число погибших достигло 161», — передаёт издание.
Уточняется, что данные были скорректированы в результате обнаружения ДНК нового человека в результате судебно-медицинской экспертизы.
Ранее сообщалось, что ущерб от пожара в жилом комплексе в Гонконге составил более $642 млн.
Мощный пожар сразу в нескольких небоскрёбах Гонконга, в каждом из которых по 31 этажу, произошёл 26 ноября.