Scientific Reports: нелетающие динозавры использовали крылья для охоты на насекомых

Палеонтологи уже давно не могут найти ответ на вопрос — зачем нелетающим динозаврам были нужны крылья и перья? Уже найдено множество останков небольших динозавров, у которых передние конечности превратились в зачаточные крылья, с помощью которых невозможно летать, причем и эти прото-крылья, и хвост рептилий, судя по отпечаткам в грунте, были покрыты перьями, функции которых не ясны.

Ученые из Сеульского национального университета (Южная Корея), статья которых опубликована в журнале Scientific Reports, предположили, что насекомоядные динозавры могли использовать свои маленькие оперенные крылышки для охоты — они ими хлопали, чтобы напугать добычу, выгнать ее из укрытий и заставить взлететь.

Точно такую же охотничью стратегию применяют некоторые современные птицы, например калифорнийская бегающая кукушка или многоголосый пересмешник, у которых перья на крыльях и хвосте контрастно окрашены в белый и темный цвета.

Результаты экспериментов подтвердили верность гипотезы — 93% кузнечиков пугались, когда Робоптерикс тряс перьями, и поднимались в воздух, где их было легко поймать. При этом контрастная окраска перьев и их присутствие не только на прото-крыльях, но и на хвосте, повышали вероятность того, что кузнечики подпрыгнут.

Охотились ли таким образом «цыплята из ада», пока остается загадкой.