Science: Следующий ледниковый период наступит через 10 000 лет

Этими циклами правят планетарные и космические силы. Главные науке уже хорошо известны. Первый — это эксцентриситет, который связан с циклами изменения формы орбиты Земли через 100 000 и 400 000 лет. Второй — обликвитет определяет угол наклона земной оси и изменяется в течение 41 000 лет. Третий — прецессия влияет на направление оси вращения Земли и колеблется с периодом в 21 000 лет.
Проанализировав данные об изменениях этих трех факторов и о климате на планете за последние 900 тысяч лет, ученые обнаружили, что ледниковые периоды и теплые межледниковья случаются не хаотично, а подчиняются строгим закономерностям. (Напомним, что сейчас мы живем в "межледниковом периоде). Расчеты будущего климата дали такой результат. Если бы он развивался только под влиянием естественных факторов, то следующий ледниковый период начался бы примерно через 10 000 лет.
Может ли на естественный ход природы серьезно повлиять человек, выбрасывая в атмосферу огромное количество углекислого газа? Споры по этому поводу не утихают. Одни ставят влияние человека на климат под сомнение, другие винят его в том, что его воздействие уже отклонило климат от его естественного пути. Более того, способно полностью предотвратить наступление следующего ледникового периода. То есть впереди у планеты стабильная жара!
Кто прав? Пока у науки нет ответа. Но, как бы там ни было, авторы нового исследования подчеркивают, что оно позволяет создать строго научно обоснованную базовую модель климатических изменений на очень больших временных промежутках. Это особенно важно для понимания долгосрочных последствий текущего глобального потепления.
Работа опубликована в журнале Science.