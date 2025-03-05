Science: Следующий ледниковый период наступит через 10 000 лет

Проанализировав данные об изменениях этих трех факторов и о климате на планете за последние 900 тысяч лет, ученые обнаружили, что ледниковые периоды и теплые межледниковья случаются не хаотично, а подчиняются строгим закономерностям. (Напомним, что сейчас мы живем в "межледниковом периоде). Расчеты будущего климата дали такой результат. Если бы он развивался только под влиянием естественных факторов, то следующий ледниковый период начался бы примерно через 10 000 лет.