Science Advances: в геноме современных птиц обнаружили отголоски массового вымирания

Мел-палеогеновое вымирание 66 миллионов лет назад было одним из пяти крупных массовых вымираний на Земле, на данный момент последним и самым известным для нас. Оно привело к исчезновению около 76% видов, в том числе крупных нептичьих динозавров. Но те, кого мы теперь называем птичьими или птицеподобными динозаврами выжили и положили начало разнообразию в 10,5 тысяч современных видов птиц.