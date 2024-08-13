Science Advances: в геноме современных птиц обнаружили отголоски массового вымирания

Мел-палеогеновое вымирание 66 миллионов лет назад было одним из пяти крупных массовых вымираний на Земле, на данный момент последним и самым известным для нас. Оно привело к исчезновению около 76% видов, в том числе крупных нептичьих динозавров. Но те, кого мы теперь называем птичьими или птицеподобными динозаврами выжили и положили начало разнообразию в 10,5 тысяч современных видов птиц.
Теперь, благодаря развитию методов исследования ДНК, международная команда ученых под руководством Мичиганского университета выяснила, что геномы современных птиц содержат следы той древней катастрофы. Специалисты обнаружили, как гены будущих птиц менялись после гибели динозавров, вероятно, чтобы дать им возможность развиться и выжить. Результаты исследования опубликованы в Science Advances.
Недавно разработанное программное обеспечение позволило ученым проанализировать эволюцию птиц на молекулярном уровне. Они изучили геномы всех основных групп птиц. И обнаружили, что в тот исторический период — в течение 3−5 миллионов лет после массового вымирания — у тогдашних клад птиц произошли несколько значительных изменений в геноме. Ученые описывают это как настоящий «всплеск и многочисленные сдвиги в способе эволюции».
В конечном итоге, это многообразие привело к основным и кардинальным переменам: птицы стали значительно меньше птицеподобных динозавров, а их потомство стало рождаться более мелким, слабым, без перьев и требующим периода интенсивной родительской заботы.
«Мы обнаружили, что размер тела взрослой особи и закономерности развития до и после вылупления — это две важные особенности биологии птиц, которые мы можем связать с обнаруженными генетическими изменениями, и к которым привело событие вымирания», — рассказал орнитолог Джейк Берв из Мичиганского университета.
Эти изменения на уровне ДНК, по словам экспертов, стали решающими для выживания птиц: они позволили достичь разнообразия и превратиться в очень успешный класс животных, которые теперь населяют всю планету.
Как и у большинства выживших после катастрофы видов, у птиц была сверхзадача — заполнить образовавшийся вакуум после исчезновения стольких животных и воссоздать экосистемы. Пернатым динозаврам и многих другим видам удалось сделать это, довольно быстро эволюционируя и меняясь.
Данное исследование впервые столь однозначно доказывает связь мел-палеогенового вымирания с изменениями в составе ДНК современных живых существ. И демонстрирует, что массовое вымирание, уничтожившее динозавров, было одним из самых важных биологических событий в истории планеты. Как отметили авторы, спустя десятки миллионов лет мы до сих пор обнаруживаем следы этой катастрофы в геномах выживших животных и видим, как она изменила мир.