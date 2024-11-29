Science Advances: температура воды на молодом Марсе достигала 500

Геохимики из Университета Кертина (Австралия) выяснили, что вода на Марсе присутствовала уже около 4,45 миллиарда лет назад, вскоре после образования Красной планеты, и она должна была быть экстремально горячей. Изучая цирконы (крошечные кристаллики) из уникального марсианского метеорита «Черная красавица», они нашли минералы, которые могли образоваться только в гидротермальной системе. Ученым помогли это понять исследования месторождения «Олимпик Дам» в Австралии. Результаты настоящего научного расследования опубликованы в Science Advances.
Как изучают Марс благодаря африканскому метеориту
Знаменитый метеорит с Марса «Черная красавица», или NWA 7034, весом около 320 граммов, был найден в пустыне Сахара в 2011 году. Он представляет собой фрагмент вулканической брекчии — породы, спрессованной из обломков других пород. Как показало предыдущее исследование, в основном это базальт с вкраплениями кристаллов циркона. Некоторым из них около 4,45 миллиарда лет — почти столько же, сколько самой Красной планете. И эти крошечные кристаллы хранят в себе много информации о метеорите и об истории Марса, поэтому представляют огромный интерес для исследователей.
В новом исследовании команда изучала один из таких цирконов метеорита с помощью наноразмерной микроскопии. Анализ обнаружил внутри частицы следы железа, иттрия, алюминия и натрия. Как поясняют ученые, эти минералы попали внутрь во время формирования циркона.
Такие элементы, как железо, алюминий и натрий, образуют в марсианском цирконе несколько красивых слоев. Но обычно эти элементы не встречаются в цирконе; обнаружив их в частичке марсианского циркона, мы обратили внимание на Землю, чтобы понять, в каких условиях они могли образоваться.
«Горячие растворы взаимодействовали с гранитом»
Ученые нашли в земных геологических исследования пример таких же цирконов с красивыми слоями из тех же минералов, что в марсианском кристалле. По их словам, они встречаются редко. И одно из немногих мест на нашей планете, где такие цирконы есть — это Олимпик Дам, огромное месторождение полиметаллических руд в Южной Австралии с запасами урана, меди, золота, серебра и железа. И геологам известно, что уникальные цирконы Олимпик Дам образовались в магматическо-гидротермальной системе.
«Это означает, что во время формирования цирконов присутствовали горячие водные растворы, которые взаимодействовали с гранитом. Эти растворы содержали необычные микроэлементы, а на Олимпик Дам также концентрировались полезные металлы», — пояснили исследователи.
Аналогия показывает, что на Марсе такие же цирконы могли сформироваться тоже только в присутствии горячей воды, как в термальных источниках. По этим данным нельзя понять, какой именно была температура на Марсе (возможно, до 500 °C), и сколько ее было в «юности» планеты.
Что это говорит нам о Марсе
Открытие указывает на несколько фактов о четвертой планете от Солнца.
- Вода на Марс попадала теми же способами, что и на Землю — с кометами и астероидами, включаясь в состав планеты в процессе ее формирования.
- Вода могла циркулировать в марсианской коре и нагреваться вулканической активностью, а затем выходить на поверхность и обогащать атмосферу.
- В недрах Марса по сей день может оставаться немало теплых и влажных мест. А так как гидротермальные системы критически важны для развития жизни, то их существование на Марсе может быть связано с видами экстремофильных микроорганизмов, как в гидротермальных средах на Земле.
Ева Белецкая