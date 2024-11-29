Science Advances: температура воды на молодом Марсе достигала 500

Знаменитый метеорит с Марса «Черная красавица», или NWA 7034, весом около 320 граммов, был найден в пустыне Сахара в 2011 году. Он представляет собой фрагмент вулканической брекчии — породы, спрессованной из обломков других пород. Как показало предыдущее исследование, в основном это базальт с вкраплениями кристаллов циркона. Некоторым из них около 4,45 миллиарда лет — почти столько же, сколько самой Красной планете. И эти крошечные кристаллы хранят в себе много информации о метеорите и об истории Марса, поэтому представляют огромный интерес для исследователей.