«Щурица» — мать щуки, а «шныри» — герои любимой песни: в День знаний крымские учителя вспомнили курьезы на уроках

Почти каждый месяц в нашей школе проводят специальный урок по гражданской обороне. Детям рассказывают, как нужно действовать в случае землетрясения, наводнения, пожаров и так далее. Ребята тоже готовят доклады, а иногда и целые сценки, чтобы сделать курс более интересным. И вот на одном из занятий мы говорили о сигналах тревоги, которые в случае чего прозвенят в школе. Один из шестиклашек был так вовлечен в беседу, что перепутал звонок на перемену, вскочил из-за парты и со словами: «Трево-о-о-о-га!» побежал на выход. Но по пути подло лежал открытый рюкзак, в который он угодил ногой и с грохотом распластался по полу. Этот урок школьники точно запомнили на всю жизнь.