«Щурица» — мать щуки, а «шныри» — герои любимой песни: в День знаний крымские учителя вспомнили курьезы на уроках

Сочинения, контрольные, тяжеленные портфели от учебников и долгожданные переменки. Скоро в школу! А ведь учеба — это не только скучные уроки и бесконечные подготовки к экзаменам, это еще и веселое детство, которое надолго западает в память. Причем смешные случаи остаются в памяти не только у школьников, но и у учителей.
В честь Дня знаний «Комсомолка» попросила крымских педагогов вспомнить курьезы, которые случились с ними на работе.
Учитель младших классов Галина Алексеевна, Симферополь:
Перед первым классом многие родители отправляют своих деток на «подготовку», чтобы они социализировались и привыкли к школьной атмосфере. Шестилетний мальчик Максим сопротивлялся и ни в какую не хотел становиться настоящим школьником, но на первом же занятии расслабился и привык.
По опыту учителя младших классов знаю, что деткам сложно вливаться в новый коллектив и школьную атмосферу. Поэтому такое поведение Максима меня ничуть не удивило. А вот то, что он так быстро расслабился, было неожиданно. На первом уроке попросила ребят вспомнить любимые песни. Все сразу заинтересовались. Кто-то вспомнил песенку из мультика «Три кота», кто-то — из «Фиксиков», но Максим оказался намного глубже… Сначала он попросился выйти к доске, долго кашлял и поправлял голос, а потом как выдаст:
«Какая осень в лагерях, кидает листья на запретку. А я кричу, кричу шнырям — пускай лежат еще недельку».
Весь класс замер. Я в том числе. Даже перебивать не стала, потому что о вкусах не спорят. Но потом пришлось долго отвечать на вопросы дошколят о том, кто же такие «шныри», и что означает «запретка».
Учитель русского языка и литературы Ольга Александровна, Симферополь:
Почти каждый месяц в нашей школе проводят специальный урок по гражданской обороне. Детям рассказывают, как нужно действовать в случае землетрясения, наводнения, пожаров и так далее. Ребята тоже готовят доклады, а иногда и целые сценки, чтобы сделать курс более интересным. И вот на одном из занятий мы говорили о сигналах тревоги, которые в случае чего прозвенят в школе. Один из шестиклашек был так вовлечен в беседу, что перепутал звонок на перемену, вскочил из-за парты и со словами: «Трево-о-о-о-га!» побежал на выход. Но по пути подло лежал открытый рюкзак, в который он угодил ногой и с грохотом распластался по полу. Этот урок школьники точно запомнили на всю жизнь.
Учитель русского языка и литературы Лариса Николаевна, Симферополь:
Эра эпистолярного жанра подходит к концу. У школьников уже нет бумажных ежедневников, а только электронные журналы, дневники и даже планшеты вместо учебников. Но раньше записи учителей красной ручкой стоили многого. По одному только почерку можно было понять настроение и тон преподавателя. Но у педагога по русскому из Симферополя был более интересный курьез.
«На своих уроках я всегда хвалила ребят, чтобы повышать им мотивацию и добавлять стимула для обучения. На одном из уроков девятиклассник Коля был настолько в ударе, что после оглашения отличной оценки я даже попросила дневник, чтобы напротив пятерки написать приятные слова похвалы. Открываю ежедневник — а там около “русского языка” огромными размашистыми буквами написано замечание от учителя математики:
«2! Делает вид, что ничего не понимает и не может решить элементарных примеров».
Я не растерялась. Чтобы подбодрить парня, под надписью решила продолжить диалог и добавила:
«Вы ничего не понимаете, он просто гуманитарий! 5+!».
Тогда Колечка расплылся в улыбке, а родители мальчика даже позвонили и поблагодарили за похвалу, потому что это добавило ему мотивации учиться".
Учитель русского языка и литературы Наталья Николаевна, Бахчисарай:
"Еще во времена практики я часто работала с младшими классами на продленке. Меня почему-то очень полюбил мальчик Ванечка. Часто носил мне конфеты, дарил блокноты и рисунки. Как-то провожаю всех детей домой. Ванечка увидел, что за ним пришел папа, взял меня за руку и заговорщески прошептал:
«Сделайте такое лицо, как будто я вел себя хорошо».
Меня тогда это очень умилило.
Еще однажды Ванечка, как обычно, угостил меня конфеткой. Я положила ее на стол. Прошел урок. Ваня не выдержал и аккуратно спросил: «Не понравилась конфетка? Можно съесть?» Я, конечно, не смогла отказать такой просьбе".
Учитель начальных классов Оксана Николаевна, Феодосия.
«На уроке литературы разбирались сложные слова, и в тексте попалось слово “щуриться”. По лицам ребят поняла, что не все поняли его значение, поэтому решила спросить, что же это такое. И вот девочка с первой парты выше всех тянула руку:
«Я знаю! Я знаю! Щурица — это мать щуки!».
Я еле сдержала смех, но потом долго объясняла значение непонятного слова, которое ребята точно запомнили на всю жизнь".