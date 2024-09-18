Считавшуюся исчезнувшей птицу запечатлели впервые за полвека

В Папуа-Новой Гвинее фотограф дикой природы Том Виерус запечатлел ястреба-тетеревятника — чрезвычайно редкий вид птиц, который не видели уже полвека. Об этом пишет People.
Accipiter princeps известен орнитологам лишь по четырем экземплярам. Международный союз охраны природы классифицирует птицу как уязвимую. Последний раз пернатое этого вида наблюдали в 1969 году.
По словам фотографа, это снимок ястреба-тетеревятника, возможно, является первым за всю историю.
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