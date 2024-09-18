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Считавшуюся исчезнувшей птицу запечатлели впервые за полвека

Фотограф запечатлел редкого ястреба-тетеревятника, которого не видели полвека, из-за чего считали вымершим.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Ястреб-тетеревятник Новой Британии
Ястреб-тетеревятник Новой БританииИсточник: Tom Vierus/WWF-Pacific

В Папуа-Новой Гвинее фотограф дикой природы Том Виерус запечатлел ястреба-тетеревятника — чрезвычайно редкий вид птиц, который не видели уже полвека. Об этом пишет People.

Accipiter princeps известен орнитологам лишь по четырем экземплярам. Международный союз охраны природы классифицирует птицу как уязвимую. Последний раз пернатое этого вида наблюдали в 1969 году.

По словам фотографа, это снимок ястреба-тетеревятника, возможно, является первым за всю историю.

Ранее в зоопарке США вылупилось 17 птенцов редкого калифорнийского кондора.