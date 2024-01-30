Считавшаяся около века утерянной картина Густава Климта найдена в Австрии

Картина австрийского художника Густава Климта, на протяжении столетия считавшаяся утерянной, выставлена на аукцион в Австрии. По оценкам экспертов, стоимость «Портрета фрейлейн Лизер» может составить €30−50 млн. Об этом сообщает Art Newspaper.
Представители аукционного дома Im Kinsky назвали обнаружение полотна сенсацией. Климт написал картину в 1917 году, в 1925-м она экспонировалась в последний раз, после чего ее следы теряются.
Где именно портрет хранился с 1920-х годов вплоть до второй половины XX века, об этом практически ничего неизвестно. Ни в одном списке художественных ценностей, экспроприированных нацистами, работа не значится. С 1960-х годов портрет принадлежит нынешним владельцам, имя которых организаторы торгов не называют.
О самой картине также известно не слишком много. Она была создана по заказу семьи австро-венгерских промышленников Лизеров, на ней изображена дочь одного из братьев семейства. На момент смерти Густава Климта в 1918 году картина была еще не полностью закончена и даже не подписана. Предполагается, что наследники художника в таком виде передали полотно заказчикам.
До начала торгов «Портрет фрейлейн Лизер» покажут в Германии, Гонконге, Великобритании и Швейцарии. Сам аукцион состоится 24 апреля в Вене.
Ранее на юге Италии была найдена картина итальянского мастера эпохи раннего Возрождения Сандро Боттичелли. Полотно, которое, как предполагают, является одной из последних работ художника, считалось утерянным с 1980-х годов. Эксперты оценили стоимость произведения искусства в $109 млн (около ₽10 млрд).